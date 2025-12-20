  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Người Palestine nỗ lực khôi phục không khí Giáng sinh tại Thánh địa Bethlehem

ClockThứ Bảy, 20/12/2025 09:14
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trước thềm Giáng sinh năm nay, cộng đồng người Palestine tại Bethlehem đang nỗ lực khôi phục không khí lễ hội và gieo lại hy vọng sau hơn 2 năm chìm trong khủng hoảng kinh tế - xã hội do xung đột khu vực kéo dài.

Bethlehem chuẩn bị đón Giáng sinh tưng bừng nhất trong 2 thập kỷThắp sáng cây thông ở Bethlehem, chính thức bắt đầu mùa Giáng sinh

 Người dân thắp nến tại nhà thờ ở thành phố Bethlehem, Bờ Tây. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Trong nhiều thế kỷ, tháng 12 tại Bethlehem - được coi là nơi Chúa Jesus chào đời - luôn gắn liền với dòng người hành hương và khách du lịch quốc tế. Tuy nhiên, kể từ cuối năm 2023, chiến sự tại Gaza đã khiến ngành du lịch, trụ cột kinh tế của thành phố, gần như tê liệt.

Cục Thống kê trung ương Palestine ghi nhận Bethlehem thiệt hại khoảng 2 triệu USD mỗi ngày do suy giảm du lịch. Khoảng 35% sức mua của nền kinh tế địa phương phụ thuộc trực tiếp vào ngành này, trong đó, nhiều hộ dân sống nhờ vào việc sản xuất đồ lưu niệm và thủ công mỹ nghệ bằng gỗ ô-liu.

Ông Khader Eid, một nghệ nhân gỗ ô-liu với hơn 40 năm gắn bó với nghề, thừa nhận doanh thu xưởng của ông đã giảm mạnh, buộc phải cắt giảm giờ làm nhưng vẫn cố gắng giữ lại toàn bộ lao động. Ông Eid quả quyết: “Nếu đóng cửa, không chỉ là mất kế sinh nhai, mà còn là đánh mất cả một di sản”.

Dữ liệu cho thấy, chỉ khoảng 30.000 du khách đến Bethlehem trong dịp Giáng sinh năm nay - thấp hơn nhiều so với mức đỉnh gần 3 triệu lượt khách trước đại dịch COVID-19 và xung đột. Người phát ngôn Bộ Du lịch và Cổ vật Palestine, ông Tarek al-Khawaja, cho biết lượng khách hiện tại vẫn thấp hơn khoảng 15% so với cùng kỳ 2 năm trước.

Dẫu vậy, tinh thần Giáng sinh đang dần trở lại. Chính quyền thành phố quyết định nối lại các hoạt động lễ hội với khẩu hiệu “Tỏa sáng, Palestine”. Lễ thắp sáng cây thông Giáng sinh năm nay được tổ chức chung cho toàn khu vực Bethlehem - Beit Jala - Beit Sahour, thay vì riêng lẻ như trước.

Linh mục Hanna Salem tại Beit Jala nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về khối đoàn kết của người Palestine, dù là Hồi giáo hay Kitô giáo, và cho thế giới thấy rằng chúng tôi sống cùng nhau như một dân tộc”.

Tại Nhà thờ Giáng sinh, các nghi lễ tôn giáo được tổ chức trong không khí trầm lắng nhưng đầy ý nghĩa. Linh mục Issa Thalji chia sẻ: “Chúng tôi đang thắp lại những ngọn nến trong bóng tối của những trái tim tổn thương”, đồng thời khẳng định niềm tin và đời sống tinh thần là điểm tựa giúp cộng đồng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Khi những ngày cuối tháng 12 cận kề, giới chức địa phương kỳ vọng dòng người hành hương quốc tế sẽ tăng trở lại. Với nhiều người dân Bethlehem, Giáng sinh năm 2025 không chỉ là một lễ hội tôn giáo, mà còn là biểu tượng của sự hồi sinh và hy vọng cho tương lai.

Theo baotintuc.vn
 Từ khóa: người Palestinenỗ lựckhôi phụckhông khí Giáng sinhThánh địa Bethlehem
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực cho các nỗ lực chung nhằm duy trì hòa bình, ổn định lâu dài tại khu vực

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow, ngày 14/12, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã thăm và làm việc tại Vương quốc Thái Lan. Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng tham gia các hoạt động của đoàn.

Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực cho các nỗ lực chung nhằm duy trì hòa bình, ổn định lâu dài tại khu vực
Nỗ lực chăm sóc người dân vùng cao mùa mưa lũ

Trong điều kiện mưa lớn kéo dài, giao thông chia cắt, Trung tâm Y tế A Lưới cùng các trạm y tế xã vẫn duy trì trực đảm bảo 24/7 để tiếp cận người dân kịp thời. Nhiều trường hợp sản khoa và cấp cứu đã được hỗ trợ an toàn ngay trong tâm mưa.

Nỗ lực chăm sóc người dân vùng cao mùa mưa lũ
Trẻ em và mạng xã hội: Vấn đề và nỗ lực bảo vệ toàn cầu

Trong kỷ nguyên số hóa, Internet và mạng xã hội không còn là không gian của riêng người lớn mà đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của thanh, thiếu niên. Nó định hình các tương tác, hành vi và nhận thức của các em. Tất nhiên, mạng xã hội mang lại nhiều lợi ích như giao lưu, kết nối, mở rộng cánh cửa tri thức và giải trí… Nhưng kèm theo đó, những tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với giới trẻ thậm chí còn lớn hơn, từ nội dung độc hại, áp lực tâm lý, nghiện mạng, cho đến xâm hại dữ liệu, quấy rối, bắt nạt trực tuyến… Thực tế này buộc các quốc gia, cộng đồng quốc tế hành động, tìm cách siết chặt luật bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng - nhưng liệu các biện pháp đó có đủ mạnh và hiệu quả?

Trẻ em và mạng xã hội Vấn đề và nỗ lực bảo vệ toàn cầu
Bổ sung nguồn vốn khôi phục kinh tế sau lũ

Những đợt mưa lũ vừa qua gây thiệt hại không ít cho đời sống người dân, nhất là hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Để kịp thời đồng hành cùng người dân, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ giúp bà con vượt qua khó khăn.

Bổ sung nguồn vốn khôi phục kinh tế sau lũ

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top