Người Palestine nỗ lực khôi phục không khí Giáng sinh tại Thánh địa Bethlehem

Người dân thắp nến tại nhà thờ ở thành phố Bethlehem, Bờ Tây. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Trong nhiều thế kỷ, tháng 12 tại Bethlehem - được coi là nơi Chúa Jesus chào đời - luôn gắn liền với dòng người hành hương và khách du lịch quốc tế. Tuy nhiên, kể từ cuối năm 2023, chiến sự tại Gaza đã khiến ngành du lịch, trụ cột kinh tế của thành phố, gần như tê liệt.

Cục Thống kê trung ương Palestine ghi nhận Bethlehem thiệt hại khoảng 2 triệu USD mỗi ngày do suy giảm du lịch. Khoảng 35% sức mua của nền kinh tế địa phương phụ thuộc trực tiếp vào ngành này, trong đó, nhiều hộ dân sống nhờ vào việc sản xuất đồ lưu niệm và thủ công mỹ nghệ bằng gỗ ô-liu.

Ông Khader Eid, một nghệ nhân gỗ ô-liu với hơn 40 năm gắn bó với nghề, thừa nhận doanh thu xưởng của ông đã giảm mạnh, buộc phải cắt giảm giờ làm nhưng vẫn cố gắng giữ lại toàn bộ lao động. Ông Eid quả quyết: “Nếu đóng cửa, không chỉ là mất kế sinh nhai, mà còn là đánh mất cả một di sản”.

Dữ liệu cho thấy, chỉ khoảng 30.000 du khách đến Bethlehem trong dịp Giáng sinh năm nay - thấp hơn nhiều so với mức đỉnh gần 3 triệu lượt khách trước đại dịch COVID-19 và xung đột. Người phát ngôn Bộ Du lịch và Cổ vật Palestine, ông Tarek al-Khawaja, cho biết lượng khách hiện tại vẫn thấp hơn khoảng 15% so với cùng kỳ 2 năm trước.

Dẫu vậy, tinh thần Giáng sinh đang dần trở lại. Chính quyền thành phố quyết định nối lại các hoạt động lễ hội với khẩu hiệu “Tỏa sáng, Palestine”. Lễ thắp sáng cây thông Giáng sinh năm nay được tổ chức chung cho toàn khu vực Bethlehem - Beit Jala - Beit Sahour, thay vì riêng lẻ như trước.

Linh mục Hanna Salem tại Beit Jala nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về khối đoàn kết của người Palestine, dù là Hồi giáo hay Kitô giáo, và cho thế giới thấy rằng chúng tôi sống cùng nhau như một dân tộc”.

Tại Nhà thờ Giáng sinh, các nghi lễ tôn giáo được tổ chức trong không khí trầm lắng nhưng đầy ý nghĩa. Linh mục Issa Thalji chia sẻ: “Chúng tôi đang thắp lại những ngọn nến trong bóng tối của những trái tim tổn thương”, đồng thời khẳng định niềm tin và đời sống tinh thần là điểm tựa giúp cộng đồng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Khi những ngày cuối tháng 12 cận kề, giới chức địa phương kỳ vọng dòng người hành hương quốc tế sẽ tăng trở lại. Với nhiều người dân Bethlehem, Giáng sinh năm 2025 không chỉ là một lễ hội tôn giáo, mà còn là biểu tượng của sự hồi sinh và hy vọng cho tương lai.