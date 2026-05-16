Ủy ban ASEAN tại Kuwait khôi phục các hoạt động hợp tác ở nước sở tại

Đại sứ Việt Nam Nguyễn Đức Thắng (thứ 3 từ trái qua) và Đại sứ, đại biện các nước ASEAN tại Kuwait tham dự cuộc họp chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait cung cấp)

Ngày 14/5 (giờ địa phương), trụ sở Đại sứ quán Brunei tại Kuwait, dưới sự chủ trì của Đại sứ Brunei - Chủ tịch đương nhiệm của Ủy ban, cuộc họp thường kỳ của Ủy ban ASEAN tại Kuwait (ACK) đã chính thức khởi động trở lại sau hơn 2 tháng tạm hoãn do những diễn biến căng thẳng diễn ra tại khu vực Trung Đông.

Cuộc họp với sự tham dự đầy đủ của Người đứng đầu Cơ quan đại diện và cán bộ của 9 quốc gia thành viên ASEAN tại Kuwait gồm: Brunei, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Lào, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.

Trong không khí đoàn kết và thân tình, các Đại sứ, Đại biện đã cùng phân tích và chia sẻ thông tin sâu về tình hình an ninh sở tại, đặc biệt là các tác động từ cuộc xung đột khu vực đến hoạt động của các phái đoàn ngoại giao và hợp tác song phương, đa phương với nước chủ nhà; đồng thời thảo luận Chương trình hoạt động Ủy ban ASEAN tại Kuwait trong 6 tháng cuối năm 2026.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Việt Nam Nguyễn Đức Thắng khẳng định việc nhanh chóng khôi phục các hoạt động của Ủy ban ASEAN tại Kuwait là minh chứng cho sự đoàn kết và năng lực thích ứng cao của ngoại giao ASEAN trước các biến động địa chính trị phức tạp. Đại sứ quán Việt Nam sẽ tích cực hỗ trợ Brunei hoàn thành tốt nhiệm kỳ Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Kuwait trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay.

Đối với Chương trình hoạt động, bên cạnh các kế hoạch giao lưu văn hóa-thể thao, chương trình đối thoại ASEAN…, Đại sứ Nguyễn Đức Thắng đề nghị bổ sung việc tăng cường trao đổi nội dung chuyên đề giữa Ủy ban ASEAN tại Kuwait và Bộ Ngoại giao Kuwait, với Diễn đàn hợp tác đối thoại châu Á (ACD) và Phòng Thương mại-Công nghiệp Kuwait,… nhằm kịp thời nắm bắt và thúc đẩy hợp tác theo kịp những diễn tiến tình hình ở khu vực cũng như của từng nước hiện nay.

Về các hoạt động kỷ niệm chung quan trọng trong thời gian tới, Ủy ban ASEAN tại Kuwait đã thống nhất dành ưu tiên đặc biệt và nguồn lực cho việc kỷ niệm 60 năm Ngày Thành lập ASEAN vào năm sau (tháng 8/2027) và tổ chức hoạt động đề cao Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) nhân kỷ niệm 50 năm ký kết trong năm nay.

