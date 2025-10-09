Hamas và Israel bắt đầu trao đổi tù nhân và con tin

Không khí náo nhiệt tại Quảng trường Con tin ở Tel Aviv khi các con tin được trả tự do.

20 con tin còn sống được Hamas trả tự do tại nhiều địa điểm khác nhau tại Gaza và đã được Israel tiếp nhận, trong khi các thi thể con tin thiệt mạng cũng sẽ được đưa về Israel để tiến hành xác định danh tính. Phía Israel cũng thả hơn 1.700 tù nhân Palestine, trong đó có nhiều người bị kết án tù chung thân. Cuộc trao đổi con tin - tù nhân diễn ra ngay trước khi Tổng thống Mỹ có chuyến thăm tới Israel ngày 13/10.

Ngay sau khi nhóm con tin đầu tiên được chuyển giao từ Hamas sang Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế, các lực lượng của Israel lập tức tiếp nhận và đưa đến căn cứ Re’im. Tại đây, họ sẽ được đoàn tụ với gia đình và kiểm tra y tế ban đầu. Sau đó, những người này được trực thăng, xe cứu thương tới các cơ sở y tế trọng điểm trong cả nước. Trong số các bệnh viện được phân công tiếp nhận có Trung tâm Y tế Sheba (Ramat Gan), Ichilov (Tel Aviv) và Beilinson (Petah Tikva).

Theo Bộ Y tế Israel, toàn bộ hệ thống y tế đang vận hành theo chế độ khẩn cấp cấp quốc gia. Mỗi con tin sẽ được cách ly trong khu riêng biệt, có phòng cá nhân, khu vực sinh hoạt chung và được đảm bảo quyền tiếp xúc với người thân trong điều kiện an toàn tuyệt đối.

Ngay khi đến các bệnh viện, các con tin sẽ trải qua quy trình kiểm tra y tế toàn diện gồm đánh giá tâm lý, xét nghiệm máu, chức năng nội tạng, dinh dưỡng và miễn dịch. Bộ Y tế đã đặc biệt cảnh báo nguy cơ hội chứng tái dinh dưỡng - một biến chứng nghiêm trọng có thể xảy ra khi người từng bị bỏ đói lâu ngày được ăn uống trở lại quá đột ngột.

Theo các chuyên gia tâm lý, tác động tâm thần từ thời gian bị giam giữ dài hạn trong điều kiện khắc nghiệt là rất sâu sắc. Các nạn nhân sẽ cần một thời gian phục hồi dài, với sự hỗ trợ y tế, tâm lý và xã hội toàn diện.

Bên cạnh việc tiếp nhận người còn sống, trong ngày 13/10, Israel cũng sẽ tiếp nhận một số thi thể con tin thiệt mạng trong thời gian bị giam giữ. Quá trình nhận dạng sẽ dược tiến hành tại Viện Pháp y ở Abu Kabir và được thực hiện bằng các kỹ thuật pháp y tiên tiến, kết hợp giữa chẩn đoán hình ảnh, phân tích ADN và hồ sơ nha khoa. Đội ngũ thực hiện nhận dạng gồm hơn 50 chuyên gia đầu ngành, do Tiến sĩ Chen Kugel - Giám đốc Viện Pháp y ở Abu Kabir - trực tiếp chỉ huy. Quá trình này được thực hiện khẩn trương nhưng vẫn đảm bảo tiêu chí "chính xác tuyệt đối và tôn trọng người đã mất".

Sau khi danh tính được xác nhận, Bộ Các dịch vụ Tôn giáo Israel sẽ phối hợp với gia đình các nạn nhân để tổ chức tang lễ theo nghi thức Do Thái, đồng thời cung cấp hỗ trợ tâm lý suốt 7 ngày tang lễ truyền thống (shiva).

Việc trao đổi con tin và tù nhân khép lại một chương đầy đau thương trong cuộc xung đột, đồng thời mở ra cơ hội tiếp tục đối thoại, tái thiết và khả năng định hình lại trật tự an ninh - chính trị tại Dải Gaza và toàn khu vực.