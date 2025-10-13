  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Thủ tướng Israel cảnh báo "địa ngục bùng nổ" nếu Hamas không giải giáp

ClockThứ Tư, 15/10/2025 14:44
Sau khi 20 con tin còn sống được Hamas trả tự do, ông Netanyahu nói: "Chúng tôi đã đồng ý cho hòa bình một cơ hội. Giờ đây, bước tiếp theo bắt buộc phải là giải giáp và phi quân sự hóa."

Israel ra điều kiện về thỏa thuận toàn diện với Hamas

 Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định trong cuộc trả phỏng vấn của chương trình CBS Mornings đêm 14/10 rằng Hamas bắt buộc phải giải giáp và phi quân sự hóa, nếu không "địa ngục sẽ bùng nổ," đồng quan điểm với lời cảnh báo mạnh mẽ trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Sau khi 20 con tin còn sống được Hamas trả tự do, ông Netanyahu nói: "Chúng tôi đã đồng ý cho hòa bình một cơ hội. Giờ đây, bước tiếp theo bắt buộc phải là giải giáp và phi quân sự hóa."

Ông nhấn mạnh: "Trước hết, Hamas phải giao nộp toàn bộ vũ khí. Thứ hai, cần đảm bảo rằng không còn bất kỳ cơ sở sản xuất vũ khí nào trong Dải Gaza, và không còn tình trạng buôn lậu vũ khí vào khu vực này. Đó là những gì chúng tôi gọi là phi quân sự hóa."

Trước đó, Tổng thống Trump cũng đưa ra cảnh báo rằng nếu Hamas không tự nguyện giải giáp, “chúng tôi sẽ giải giáp họ - nhanh chóng và có thể bằng bạo lực"./.

Theo vietnamplus.vn
 Từ khóa: Thủ tướng Israelcảnh báoHamaskhông giải giáp
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hamas và Israel bắt đầu trao đổi tù nhân và con tin

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, trưa 13/10 (theo giờ Việt Nam), chiến dịch trao đổi con tin và tù nhân giữa Phong trào Hồi giáo Hamas và Israel đã chính thức bắt đầu, đánh dấu giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch hòa bình 20 điểm do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.

Hamas và Israel bắt đầu trao đổi tù nhân và con tin

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top