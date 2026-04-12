Giai đoạn chưa từng có của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc

Ông Sử Trung Tuấn, Tổng Thư ký Trung tâm Trung Quốc-ASEAN (ACC).

Sự phát triển của mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đang ở giai đoạn cơ hội lịch sử chưa từng có. Đây là nhận định của ông Sử Trung Tuấn, Tổng Thư ký Trung tâm Trung Quốc-ASEAN (ACC).

Trả lời phỏng vấn TTXVN, ông Sử Trung Tuấn nhấn mạnh, dưới sự chỉ đạo chiến lược của các nhà lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, giao lưu chính trị giữa Việt Nam và Trung Quốc đã đạt đến một tầm cao chưa từng có. Lãnh đạo cấp cao hai Đảng và hai nước duy trì liên lạc thường xuyên và mật thiết, kịp thời trao đổi sâu rộng về các vấn đề tổng thể, chiến lược và định hướng liên quan quan hệ Việt-Trung.

Mới đây, hai bên đã tổ chức cuộc họp cấp Bộ trưởng đầu tiên của cơ chế đối thoại chiến lược “3+3” về ngoại giao, quốc phòng và công an, thể hiện đầy đủ tầm cao và tính chất chiến lược của quan hệ giữa hai Đảng và hai nước. Hợp tác thực chất giữa hai nước đang ngày càng mở rộng và nâng cao về trình độ. Kiên trì nguyên tắc cùng có lợi và hợp tác đôi bên cùng có lợi, hai bên đang đẩy mạnh hội nhập phát triển, đưa kim ngạch thương mại song phương lên mức cao kỷ lục. Bên cạnh đó, hai bên đã đạt hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng sạch, kinh tế số và phát triển xanh. Giao lưu nhân văn giữa hai nước diễn ra thường xuyên…

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, bà Vu Thục Huệ - nhân sĩ hữu nghị, nguyên nhân viên y tế Bệnh viện Nam Khê Sơn (Trung Quốc) khẳng định, chuyến thăm đầu tiên của đồng chí Tô Lâm sau khi nhậm chức Chủ tịch nước là minh chứng cho cam kết của đồng chí đối với sứ mệnh lịch sử và sự tiếp nối tình hữu nghị truyền thống, củng cố hơn nữa mối quan hệ Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt.

Đây là bước đi quan trọng trong việc làm sâu sắc thêm sự tin cậy chính trị giữa hai nước. Chuyến thăm tạo điều kiện thúc đẩy trao đổi chiến lược sâu rộng, tăng cường trao đổi thẳng thắn về các điểm đồng thuận trong phát triển cũng như xử lý những khác biệt trong hợp tác; đồng thời tiếp nối truyền thống tốt đẹp của quan hệ hữu nghị lâu đời giữa hai Đảng, hai nước, bảo đảm đà phát triển ổn định của hợp tác song phương và khẳng định tầm quan trọng chiến lược của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.

