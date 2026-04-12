Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam: Cần “làn gió mới”

Huỳnh Như ngày càng cho thấy gánh nặng tuổi tác. Ảnh: VFF

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bước vào Asian Cup nữ 2026 với kỳ vọng tiến sâu và một lần nữa góp mặt tại World Cup nữ. Tuy vậy, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Mai Đức Chung chỉ có thể giành chiến thắng khi đối đầu với Ấn Độ, nhận thất bại trước Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản, qua đó sớm dừng bước.

Thất bại tại Asian Cup nữ 2026 là dấu hiệu rõ ràng cho thấy đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển giao nhiều biến động. Giải đấu ấy khép lại cũng là thời điểm HLV Mai Đức Chung nói lời chia tay đội tuyển sau một thập kỷ. Thêm vào đó, những trụ cột của đội như Huỳnh Như (34 tuổi), Hoàng Thị Loan (31 tuổi), Trần Thị Kim Thanh (32 tuổi) hay Nguyễn Thị Bích Thùy (31 tuổi) đều đã bước sang tuổi “băm”, trong khi lớp kế cận chưa để lại nhiều dấu ấn, tạo nên không ít nỗi lo cho người hâm mộ.

Suốt nhiều năm, thành công của đội tuyển gắn liền với một thế hệ vàng, những cầu thủ không chỉ giỏi chuyên môn mà còn dày dạn kinh nghiệm trận mạc. Họ là những người đã cùng nhau vô địch các kỳ SEA Games 2017, 2019, 2021, 2023; tham dự Asian Cup nữ năm 2018, 2026 và đỉnh cao là tấm vé lịch sử dự World Cup nữ 2023.

Dù vậy, lực lượng kế cận hiện vẫn chưa đủ dày và chất lượng để cạnh tranh vị trí chính thức... Các đội tuyển trẻ của bóng đá nữ Việt Nam như lứa U17, U20 đều đã giành quyền tham dự sân chơi châu lục năm 2025 nhưng khoảng cách giữa cấp độ trẻ và đội tuyển quốc gia là rất lớn. Vì vậy, không ít người hâm mộ cho rằng, quá trình chuyển giao thế hệ của bóng đá nữ Việt Nam đang diễn ra chậm hơn kỳ vọng.

Một phần nguyên nhân đến từ việc đội tuyển trong thời gian dài vẫn ưu tiên sự ổn định. Việc liên tục gia hạn với HLV Mai Đức Chung dù ông đã “năm lần bảy lượt” xin nghỉ. Đồng thời, luôn đặt chỉ tiêu thành tích như huy chương vàng SEA Games và hướng tới World Cup nữ đã thể hiện việc đặt mục tiêu thành tích lên hàng đầu. Khi đó, việc trao cơ hội cho cầu thủ trẻ trở nên dè dặt hơn.

Không chỉ là câu chuyện nhân sự, bóng đá nữ Việt Nam còn đối mặt với bài toán về đầu tư và phát triển. Trong khi các quốc gia trong khu vực như Philippines hay Thái Lan đang đẩy mạnh chuyên nghiệp hóa, tăng cường thi đấu quốc tế và áp dụng khoa học thể thao, thì môi trường phát triển của cầu thủ nữ Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế. Số lượng giải đấu trong nước còn ít, cường độ thi đấu chưa cao, và cơ hội cọ xát quốc tế còn khiêm tốn.

Trong bối cảnh ấy, “làn gió mới” cần được cụ thể hóa bằng những quyết sách rõ ràng. Trước hết là một HLV mới đủ tầm và am hiểu bóng đá nữ Việt Nam, từng bước tái cấu trúc đội tuyển, mạnh dạn trẻ hóa đội hình, đồng thời xây dựng một lối chơi mới phù hợp với những con người mới. Tiếp đến là đầu tư bài bản hơn cho bóng đá nữ từ cấp độ trẻ, tạo ra một hệ thống đào tạo liên thông và bền vững. Cuối cùng là mở rộng cơ hội thi đấu quốc tế, giúp cầu thủ tích lũy kinh nghiệm và nâng cao trình độ.

Bóng đá nữ Việt Nam đã từng viết nên những câu chuyện kỳ tích bằng ý chí và tinh thần vượt khó. Nhưng để tiến xa hơn, chỉ tinh thần thôi là chưa đủ. Cần có một chiến lược dài hạn, một cách làm mới và một thế hệ mới đủ sức kế thừa. Thất bại tại Asian Cup nữ 2026 có thể là điểm khởi đầu cho sự thay đổi. Vấn đề là chúng ta có dám thay đổi hay không?