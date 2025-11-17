EU áp dụng biện pháp tự vệ đối với ngành hợp kim sắt

Cờ Liên minh châu Âu tại Brussels (Bỉ). (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 18/11, Ủy ban châu Âu (EC) đã chính thức áp dụng các biện pháp tự vệ nhằm bảo vệ ngành hợp kim sắt của Liên minh châu Âu (EU), một lĩnh vực sử dụng khoảng 1.800 lao động.

Quyết định này đánh dấu kết thúc quá trình điều tra và thủ tục pháp lý kéo dài 11 tháng, đồng thời là bước đi quan trọng nhằm củng cố khả năng phục hồi của ngành công nghiệp chiến lược này trước áp lực nhập khẩu ngày càng gia tăng.

Các biện pháp tự vệ được áp dụng bao gồm hạn ngạch thuế quan theo quốc gia (TRQ) đối với từng loại hợp kim sắt, theo đó giới hạn khối lượng nhập khẩu được miễn thuế vào EU. Với lượng hàng nhập khẩu vượt quá hạn ngạch, mức thuế sẽ được áp dụng tùy thuộc vào giá.

Nếu giá cao hơn ngưỡng đã định, hàng hóa vẫn được miễn thuế. Nếu giá thấp hơn, mức thuế sẽ được tính tương đương với mức chênh lệch giữa giá nhập khẩu vào EU và ngưỡng giá quy định cho từng loại sản phẩm.

Các biện pháp này được áp dụng đồng loạt cho tất cả các nước thứ ba nhằm giảm thiểu tác động tới chuỗi giá trị châu Âu. Tuy nhiên, EC sẽ tiến hành tham vấn 3 tháng/lần với Na Uy và Iceland vốn là hai nước không thuộc EU nhưng là thành viên của Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA), đồng thời đánh giá tác động tổng thể của biện pháp đối với thị trường EU.

Hợp kim sắt đóng vai trò quan trọng trong sản xuất thép, giúp cải thiện độ bền, độ cứng và khả năng chống ăn mòn. Đây cũng là nguyên liệu thiết yếu trong các ngành xây dựng, ôtô, hàng không vũ trụ và quân sự do cần tới các vật liệu có độ bền và hiệu suất cao.

Quyết định áp dụng biện pháp tự vệ được đưa ra dựa trên kết quả cuộc điều tra được khởi xướng từ tháng 12/2024. Cuộc điều tra cho thấy việc nhập khẩu ồ ạt các loại hợp kim sắt vào EU đã gây thiệt hại đáng kể cho ngành công nghiệp nội địa.

Nguyên nhân chủ yếu do dư thừa công suất toàn cầu, các hạn chế nhập khẩu tại các thị trường lớn khác và chính sách thuế tổng thể đang thay đổi. Trong giai đoạn 2019 - 2024, nhập khẩu hợp kim sắt tăng 17%, khiến thị phần của các nhà sản xuất EU giảm từ 38% xuống còn 24%.

EC khẳng định các biện pháp được áp dụng hoàn toàn tương thích với các cam kết thương mại song phương và khu vực hiện có với các nước thứ ba. Thời hạn của các biện pháp này là 3 năm và dự kiến hết hiệu lực vào ngày 17/11/2028.

Cao ủy về thương mại và kinh tế châu Âu Maros Sefcovic khẳng định EU không thể để một ngành công nghiệp chiến lược bị suy yếu trước áp lực nhập khẩu ngày càng tăng.

Các biện pháp tự vệ được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm duy trì sự ổn định của ngành hợp kim sắt, đồng thời đảm bảo chuỗi cung ứng công nghiệp chiến lược của châu Âu tiếp tục phát triển bền vững trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu./.