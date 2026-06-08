Động đất tại Philippines: Số người thiệt mạng tăng, ghi nhận hơn 1.700 dư chấn

Tòa nhà bị hư hại sau trận động đất ở thành phố General Santos, Philippines, ngày 8/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 10/6, giới chức Philippines tiếp tục cập nhật thiệt hại về người và của sau trận động đất có độ lớn 7,8 xảy ra ở miền nam Philippines sáng 8/6.

Tính đến thời điểm này, các báo cáo cho thấy số người thiệt mạng tăng lên 46 người, 17 người mất tích và 487 người bị thương.

Trong khi đó, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm người mất tích trong các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề.

Quan chức thuộc Văn phòng Phòng vệ dân sự Philippines, ông Rafaelito Alejandro cho biết, phần lớn các nạn nhân bổ sung đến từ tỉnh Davao Occidental, chủ yếu thiệt mạng do sạt lở đất hoặc bị vùi lấp dưới các công trình sập đổ.

Theo Hội đồng Quản lý và Giảm nhẹ rủi ro thiên tai quốc gia Philippines (NDRRMC), tính đến ngày 10/6, động đất làm hư hại khoảng 238 cơ sở hạ tầng, bao gồm bệnh viện, trường học và cầu cùng gần 3.000 ngôi nhà.

Cũng theo cơ quan này, thảm họa đã ảnh hưởng tới hơn 33.000 hộ gia đình, tương đương khoảng 150.000 người, trong đó hơn 41.000 người phải sơ tán.

Nhiều khu vực vẫn đang tiếp tục ghi nhận dư chấn tại phần lớn đảo Mindanao và nhiều khu vực ở miền trung quốc gia Đông Nam Á này, với hơn 1.700 rung chấn đã xảy ra kể từ sau trận động đất chính.

Trong điều kiện dư chấn nguy hiểm, Lực lượng cứu hộ Philippines vẫn đang nỗ lực chạy đua với thời gian để triển khai công tác tìm kiếm và cứu nạn tại các khu vực bị ảnh hưởng, đặc biệt tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất gồm các tỉnh Sarangani và South Cotabato.

Theo Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines, đây là trận động đất mạnh nhất tại nước này trong khoảng 50 năm qua. Philippines nằm trên “Vành đai lửa” Thái Bình Dương, khu vực thường xuyên xảy ra động đất và núi lửa.

Năm 1976, một trận động đất có độ lớn 8,1 tại rãnh Cotabato đã gây sóng thần lớn, khiến khoảng 8.000 người thiệt mạng.

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