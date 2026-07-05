Venezuela ghi nhận 995 dư chấn sau động đất kép

Hai trận động đất có độ lớn 7,2 và 7,5 xảy ra ngày 24/6 được đánh giá là sự kiện địa chấn nghiêm trọng nhất tại Venezuela trong hơn một thế kỷ - Ảnh: Reuters

Theo báo cáo mới nhất của Chính phủ Venezuela, số người thiệt mạng do động đất tại nước này đã tăng lên 3.342 người, trong khi 16.740 người bị thương.

Theo thông báo do Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez công bố trên Telegram, lực lượng cứu hộ đã cứu được 6.462 người.

Đến nay, 86.794 hộ gia đình đã được hỗ trợ, trong khi 17.345 người mất nhà cửa. Động đất cũng làm hư hại 856 công trình, trong đó 190 công trình bị sập hoàn toàn.

Để bố trí chỗ ở cho người dân mất nhà cửa, chính quyền đã thiết lập 79 khu tạm cư, đồng thời đã chuyển tới các vùng bị ảnh hưởng 9.585 tấn lương thực.

Khu vực ven biển La Guaira, phía bắc thủ đô Caracas, là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất khi nhiều khu dân cư bị phá hủy hoàn toàn. Trong tuần qua, lực lượng cứu hộ vẫn tìm thấy thêm một số người sống sót, dù "thời gian vàng" trong công tác tìm kiếm, cứu nạn sau động đất thường chỉ kéo dài khoảng 72 giờ. Tại La Guaira, các máy móc hạng nặng đã được huy động để dỡ bỏ những công trình bị sập, trong khi một số gia đình vẫn tiếp tục tìm kiếm thi thể người thân dưới các đống đổ nát.

Khép dần nhiệm vụ tìm kiếm

Sau khoảng 10 ngày kể từ khi xảy ra thảm họa, các đội cứu hộ quốc tế đang dần thu hẹp hoạt động tìm kiếm người sống sót. Một số đội cứu hộ quốc tế, trong đó có lực lượng từ Mỹ và các nước Nam Mỹ, đã bắt đầu khép dần nhiệm vụ. Đội cứu hộ của lực lượng cứu hỏa hạt Los Angeles (Mỹ) cho biết đang dừng hoạt động sau khi không còn phát hiện dấu hiệu sự sống, trong khi các đội từ 2 bang Florida và Virginia cũng chuẩn bị rời đi trong cuối tuần này.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 215 năm Ngày Độc lập của Venezuela, Quyền Tổng thống Delcy Rodriguez đã bác bỏ các chỉ trích nhằm vào công tác ứng phó của chính phủ cho rằng hoạt động cứu trợ được triển khai chậm và chưa đáp ứng đầy đủ quy mô của thảm họa.

Bà Rodriguez khẳng định chính phủ đã điều động các lực lượng chức năng ngay sau khi động đất xảy ra, đồng thời cho biết sẽ thành lập một đơn vị quân đội mới chuyên thực hiện nhiệm vụ ứng phó các tình huống khẩn cấp và thiên tai.

Hai trận động đất có độ lớn 7,2 và 7,5 xảy ra ngày 24/6 được đánh giá là sự kiện địa chấn nghiêm trọng nhất tại Venezuela trong hơn một thế kỷ.

Liên Hợp Quốc ước tính 2 trận động đất này đã gây thiệt hại vật chất khoảng 6,7 tỷ USD, tương đương khoảng 6% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia Nam Mỹ. Đáng chú ý, Liên Hợp Quốc nhận định tổng thiệt hại thực tế, nếu tính cả tổn thất kinh tế gián tiếp và chi phí tái thiết, có thể cao gấp 1,5-3 lần, tương đương 10-20 tỷ USD.