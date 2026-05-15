Boeing kỳ vọng cú hích lớn từ đơn hàng “khủng” với Trung Quốc

ClockThứ Bảy, 16/05/2026 17:08
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Trung Quốc đã đồng ý mua 200 máy bay của Boeing, đồng thời để ngỏ khả năng nâng quy mô đơn hàng lên tới 750 chiếc. Ông cũng cho biết các máy bay này sẽ sử dụng động cơ của GE Aerospace. Tuy nhiên, các chi tiết như dòng máy bay được đặt mua hay thời điểm bàn giao hiện chưa được công bố.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Tân Hoa xã) 

Nếu được hoàn tất, đây sẽ là thương vụ lớn đầu tiên của Boeing tại Trung Quốc trong gần một thập kỷ qua, sau khi nhà sản xuất máy bay Mỹ gần như bị gạt khỏi thị trường hàng không lớn thứ hai thế giới do căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ. Trong giai đoạn 2005-2017, Trung Quốc đặt mua trung bình 127 máy bay mỗi năm. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, các hãng hàng không Trung Quốc chỉ đặt trung bình khoảng 6 máy bay/năm từ Boeing.

Cổ phiếu Boeing đã giảm gần 4% trong phiên 14/5, sau khi ông Trump trả lời kênh Fox News rằng Trung Quốc đồng ý mua 200 máy bay - con số thấp hơn kỳ vọng của nhiều nhà phân tích. Sang phiên sáng 15/5, cổ phiếu hãng tiếp tục giảm khoảng 2,4%, trong khi cổ phiếu GE Aerospace mất khoảng 2%.

Nếu đơn hàng vượt mốc 500 máy bay trở thành hiện thực, đây sẽ là thương vụ mua máy bay lớn nhất lịch sử ngành hàng không, vượt cả hợp đồng mua 500 máy bay thân hẹp Airbus của hãng hàng không IndiGo. Tuy nhiên, nhiều khả năng đơn hàng của Trung Quốc sẽ được phân bổ cho ba hãng hàng không quốc doanh lớn của nước này.

Tổng Giám đốc điều hành Boeing Kelly Ortberg và Tổng Giám đốc điều hành GE Aerospace Larry Culp nằm trong nhóm lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ tháp tùng ông Trump tới Trung Quốc nhằm thúc đẩy các thỏa thuận thương mại và giải quyết tranh chấp kinh doanh.

Đối với Trung Quốc, một đơn hàng lớn như vậy sẽ giúp bảo đảm năng lực vận tải để tiếp tục mở rộng thị trường hàng không trong bối cảnh chương trình sản xuất máy bay thân hẹp nội địa Comac C919 chưa đạt được các mục tiêu sản xuất đầy tham vọng. Thỏa thuận này cũng có thể giúp Boeing thu hẹp khoảng cách với đối thủ Airbus, hãng đã vượt lên mạnh mẽ tại thị trường Trung Quốc trong những năm gần đây.

Đây đồng thời được xem là một thắng lợi cần thiết đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong bối cảnh các chính sách thuế quan cứng rắn và biện pháp thương mại của ông cho tới nay vẫn chưa tạo được tác động đáng kể trong việc thu hẹp thâm hụt thương mại lớn của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 13/5 đã đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nỗ lực thúc đẩy đối thoại và giảm căng thẳng về thương mại, an ninh và nhiều vấn đề quốc tế.

