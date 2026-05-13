Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm cấp nhà nước Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bắc Kinh ngày 13/5/2026, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, chuyến thăm diễn ra từ ngày 13-15/5 và là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ thăm Trung Quốc trong gần 9 năm, đồng thời là chuyến thăm thứ hai của ông Trump tới nước này kể từ năm 2017. Hai nhà lãnh đạo sẽ tiến hành trao đổi sâu rộng về quan hệ song phương cũng như các vấn đề lớn liên quan hòa bình và phát triển toàn cầu.

Ngay sau khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, Tổng thống Donald Trump được đón tiếp bằng nghi thức cấp nhà nước. Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính cùng đại diện ngoại giao hai nước và quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Trung Quốc có mặt tại sân bay đón đoàn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bắc Kinh ngày 13/5/2026, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Trung Quốc. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Tham gia đoàn tháp tùng Tổng thống Mỹ có nhiều quan chức cấp cao như Bộ trưởng Tài chính Scott Kenneth Bessent, Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Đại diện Thương mại Jamieson Greer. Một số lãnh đạo các tập đoàn lớn của Mỹ như Elon Musk (Tesla, SpaceX) và Jensen Huang (Nvidia) cũng tháp tùng chuyến đi, cho thấy kỳ vọng về hợp tác kinh tế và công nghệ.

Theo kế hoạch, cuộc hội đàm chính thức giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào ngày 14/5. Hai bên dự kiến thảo luận nhiều vấn đề trọng tâm như thương mại, đầu tư, chuỗi cung ứng, kiểm soát xuất khẩu, cũng như các điểm nóng an ninh quốc tế.

Truyền thông quốc tế cho biết hai bên có thể xem xét các cơ chế hợp tác mới nhằm quản lý quan hệ kinh tế song phương, đồng thời tiếp tục thảo luận về khả năng gia hạn thỏa thuận tạm hoãn áp thuế đạt được trước đó. Một số lĩnh vực như nông sản, hàng không, đất hiếm và công nghệ cao được dự báo sẽ nằm trong chương trình nghị sự.

Bên cạnh đó, cuộc xung đột liên quan Iran và những biến động tại Trung Đông cũng có thể được thảo luận, khi cả Mỹ và Trung Quốc đều chịu tác động từ bất ổn năng lượng và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Bắc Kinh khẳng định sẵn sàng cùng Washington tăng cường đối thoại, mở rộng hợp tác và quản lý khác biệt nhằm duy trì quan hệ ổn định, lành mạnh và bền vững giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

