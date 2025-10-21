Mỹ: Thượng viện bỏ phiếu lần thứ 11 bất thành, chính phủ tiếp tục đóng cửa

Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, chính phủ liên bang Mỹ tiếp tục trong tình trạng đóng cửa vào ngày 20/10, đánh dấu đợt đóng cửa dài thứ ba trong lịch sử nước Mỹ, chỉ đứng sau hai lần đóng cửa vào các năm 1995 và 2018-2019.

Trong khi đó, Thượng viện đã nhóm họp trở lại vào ngày 20/10 và bỏ phiếu lần thứ 11 để tìm cách chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ, nhưng đã thất bại vì không hội đủ 60 phiếu ủng hộ cần thiết để thông qua dự luật ngân sách tạm thời.

Kể từ khi tình trạng đóng cửa bắt đầu, đảng Cộng hòa chưa giành được thêm sự ủng hộ mới nào cho dự luật, vốn sẽ cấp ngân sách cho đến ngày 21/11.

Tuy nhiên, các lãnh đạo GOP gần đây gợi ý rằng họ có thể nhận được thêm sự ủng hộ từ phe đối lập, mặc dù họ cần thêm sự ủng hộ từ 5 nghị sỹ đảng Dân chủ nữa để vượt qua trở ngại.

Lãnh đạo phe đa số Thượng viện John Thune cũng dự kiến trình một dự luật trong tuần này nhằm trả lương cho nhân viên liên bang và quân nhân vẫn tiếp tục làm việc trong thời gian đóng cửa. Tuy nhiên, việc thông qua dự luật cũng vẫn cần sự ủng hộ từ các nghị sỹ Dân chủ.

Các thành viên Hạ viện dự kiến sẽ không quay lại thủ đô Washington trong tuần này, khi các lãnh đạo đảng Cộng hòa tiếp tục đặt trách nhiệm mở cửa chính phủ lên Thượng viện.

Hạ viện chưa bỏ phiếu kể từ ngày 19/9 và Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nói rằng ông sẽ đưa Hạ viện trở lại nếu Thượng viện bỏ phiếu trả lương cho nhân viên liên bang và quân nhân, nhưng ông cho rằng điều này không có khả năng xảy ra.

Đảng Dân chủ đang thúc đẩy bảo đảm các khoản giảm thuế cho 24 triệu người Mỹ mua bảo hiểm thông qua Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (ACA - hay còn gọi là Obamacare) và từ chối ủng hộ dự luật chi tiêu chính phủ nếu vấn đề này không được giải quyết.

Các thượng nghị sỹ đảng Dân chủ muốn biến khoản giảm thuế này thành vĩnh viễn, vì nếu không, sẽ hết hạn vào cuối năm.

Đảng Cộng hòa và Tổng thống Trump nói rằng họ sẵn sàng xem xét sửa đổi cho các khoản giảm thuế ACA sắp hết hạn, nhưng muốn vấn đề này được giải quyết riêng biệt khỏi bế tắc ngân sách hiện tại.

Chính phủ liên bang Mỹ đã gần như đóng cửa hoàn toàn kể từ ngày 1/10 và hiện đang bước sang tuần đóng cửa thứ 3.

Hơn 750.000 nhân viên liên bang đã phải tạm nghỉ việc. Những nhân viên được coi là thiết yếu cho an toàn công cộng, bao gồm quân nhân, nhân viên thực thi pháp luật, biên phòng và kiểm soát không lưu, vẫn bắt buộc phải làm việc mà chưa được trả lương.

Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright cho biết Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia, cơ quan quản lý kho vũ khí hạt nhân của Mỹ, bắt đầu cho “phần lớn” nhân viên nghỉ việc tạm thời vào 20/10, mặc dù những nhân viên “có nhiệm vụ quan trọng” vẫn sẽ ở lại làm việc.

Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Roger Wicker (đảng Cộng hòa) đã chỉ trích quyết định này, gọi đó là “không thể chấp nhận được.”

Mặc dù đổ lỗi cho các nghị sỹ đảng Dân chủ về tình trạng đóng cửa, ông Wicker nhấn mạnh rằng Bộ trưởng Wright có trách nhiệm phối hợp với Quốc hội, Văn phòng Quản lý Ngân sách (OMB) và Nhà Trắng để đảm bảo an toàn cho kho vũ khí hạt nhân của Mỹ.

Trong khi Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp chỉ đạo Lầu Năm Góc đảm bảo trả lương cho quân nhân đang tại ngũ bất chấp tình trạng đóng cửa, điều này không áp dụng cho tất cả các nhân viên liên bang khác được yêu cầu ở lại làm việc.

Cùng với việc Tổng thống Trump sẽ rời Mỹ vào ngày 26/10 để thực hiện chuyến thăm một số nước ở châu Á kéo dài khoảng 5-6 ngày, tình trạng đóng cửa có nguy cơ kéo dài lâu hơn nếu không đạt được thỏa thuận trước cuối tuần./.