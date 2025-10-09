  • Huế ngày nay Online
Chính phủ Mỹ đề xuất cấm máy bay Trung Quốc bay qua Nga

ClockThứ Sáu, 10/10/2025 15:25
Các hãng hàng không Mỹ lâu nay chỉ trích việc cho phép các hãng Trung Quốc sử dụng không phận Nga, vì điều này giúp họ rút ngắn thời gian bay, tiêu thụ ít nhiên liệu hơn và giảm chi phí.

Máy bay của hãng hàng không Phương Nam Trung Quốc (China Southern Airlines) tại sân bay Đại Hưng. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN) 

Ngày 9/10, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất cấm các hãng hàng không Trung Quốc bay qua không phận Nga trên các chuyến bay đến và đi từ Mỹ, với lý do việc này gây bất lợi cho các hãng hàng không Mỹ.

Các hãng hàng không Mỹ lâu nay chỉ trích việc cho phép các hãng Trung Quốc sử dụng không phận Nga trên một số chuyến bay, vì điều này giúp họ rút ngắn thời gian bay, tiêu thụ ít nhiên liệu hơn và giảm chi phí.

Trong đề xuất đưa ra, Bộ Giao thông Mỹ cho rằng thực tế này không công bằng và gây ra những tác động cạnh tranh bất lợi đáng kể đối với các hãng hàng không Mỹ. Theo đó, đề xuất mới nhằm cân bằng sự chênh lệch cạnh tranh giữa các hãng hàng không Mỹ và Trung Quốc. 

Bộ Giao thông Mỹ cho biết các hãng hàng không Trung Quốc có 2 ngày để phản hồi đề xuất và cho biết việc áp dụng có thể tiến hành sớm nhất vào tháng 11 tới.

Quyết định trên có thể ảnh hưởng đến một số chuyến bay của Mỹ do các hãng Air China, China Eastern, Xiamen Airlines và China Southern khai thác. Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ và Hiệp hội Vận tải Hàng không Mỹ, đại diện cho các hãng American Airlines, Delta Air Lines và United Airlines có đường bay tới Trung Quốc, đều chưa phản hồi đề nghị bình luận.

Tháng 5/2023, Mỹ đã chấp thuận cho các hãng hàng không Trung Quốc tăng thêm chuyến bay sau khi các hãng này đồng ý không bay qua không phận Nga trên các đường bay mới.

Chính phủ Nga đã cấm các hãng hàng không Mỹ và nhiều hãng nước ngoài khác bay qua không phận của nước này để đáp trả việc bị cấm các chuyến bay của Nga vào Mỹ hồi tháng 3/2022, sau khi nước này mở chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Một số hãng hàng không Mỹ báo cáo các chuyến bay thẳng từ Bờ Đông sang Trung Quốc không khả thi về kinh tế do phải bay vòng, tăng thời gian và chi phí vận hành./.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 7/10, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc điện đàm chúc mừng sinh nhật Tổng thống Nga Vladimir Putin lần thứ 73, đồng thời tái khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và đặc quyền giữa Ấn Độ và Nga. Kể từ đầu tháng 8 tới nay, hai nhà lãnh đạo đã có 4 cuộc điện đàm song phương.

