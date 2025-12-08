Cháy rừng dữ dội tại bang Tây Australia

Theo ABC, các đội cứu hỏa đã phải làm việc suốt đêm, đối phó với ngọn lửa quét qua gần 3.700 ha rừng. Đến sáng 26/12, cơ quan chức năng đã hạ cấp đối phó với đám cháy xuống mức Theo dõi, do điều kiện cứu hộ đã thuận lợi hơn khi độ ẩm tăng và đã khoanh vùng được đám cháy. Tuy nhiên, do dự báo sẽ có gió mạnh trong ngày, nỗ lực cứu hỏa có thể gặp trở ngại mới.

Khoảng 50 người ở thị trấn Boddington Eugene Smalberger đã được sơ tán đến nơi lánh nạn ở thị trấn Williams gần đó. Giới chức địa phương cho biết đám cháy đã âm ỉ được 2 tuần, nhưng bùng lên dữ dội hơn dự kiến do nắng nóng.