  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Cháy rừng dữ dội tại bang Tây Australia

ClockThứ Sáu, 26/12/2025 14:24
Ngày 26/12, Đài Phát thanh và Truyền hình Australia (ABC) đưa tin một vụ cháy rừng ở mức độ khẩn cấp đã xảy ra vào dịp lễ Giáng sinh tại khu vực cách thị trấn Boddington vài km, bang Tây Australia (WA) vài km.

Vụ tấn công ở Australia: Một nghi phạm từng bị điều tra về mối liên quan với ISCháy rừng nghiêm trọng tại hai bang của AustraliaTiếp nhận hàng viện trợ khẩn cấp của Australia cho người dân vùng lũ

Theo ABC, các đội cứu hỏa đã phải làm việc suốt đêm, đối phó với ngọn lửa quét qua gần 3.700 ha rừng. Đến sáng 26/12, cơ quan chức năng đã hạ cấp đối phó với đám cháy xuống mức Theo dõi, do điều kiện cứu hộ đã thuận lợi hơn khi độ ẩm tăng và đã khoanh vùng được đám cháy. Tuy nhiên, do dự báo sẽ có gió mạnh trong ngày, nỗ lực cứu hỏa có thể gặp trở ngại mới. 

Khoảng 50 người ở thị trấn Boddington Eugene Smalberger đã được sơ tán đến nơi lánh nạn ở thị trấn Williams gần đó. Giới chức địa phương cho biết đám cháy đã âm ỉ được 2 tuần, nhưng bùng lên dữ dội hơn dự kiến do nắng nóng.

Theo baotintuc.vn
 Từ khóa: Cháy rừngdữ dộibangTây Australia
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ: Cháy rừng tàn phá thị trấn lịch sử thời 'Cơn sốt vàng'

Ngày 3/9, Cục Lâm nghiệp và phòng cháy chữa cháy California (CalFire) cho biết một loạt các đám cháy rừng bùng phát do sét đánh đang lan rộng qua nhiều khu vực thuộc phía Bắc bang California (Mỹ), buộc giới chức địa phương phải ra lệnh sơ tán trên diện rộng. Một trong những địa điểm bị tàn phá nghiêm trọng là thị trấn Chinese Camp – nơi mang đậm dấu ấn lịch sử từ thời kỳ “Cơn sốt vàng”.

Mỹ Cháy rừng tàn phá thị trấn lịch sử thời Cơn sốt vàng
Dập tắt cháy rừng tại xã Phú Vinh

Chiều 6/8, Đồn Biên phòng Vinh Xuân, Bộ đội Biên phòng thành phố Huế đã phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân trên địa bàn khống chế, dập tắt một vụ cháy rừng tại xã Phú Vinh.

Dập tắt cháy rừng tại xã Phú Vinh

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top