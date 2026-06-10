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Thế giới

Cháy phà gây thương vong lớn tại Philippines

ClockThứ Hai, 14/09/2026 08:35
Lực lượng cứu hộ Philippines ngày 12/9 tìm thấy thêm nhiều thi thể, nâng số người thiệt mạng trong vụ cháy phà hôm 9/9 tại nước này lên 76 người và 13 người mất tích.

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Chiếc phà bị cháy rụi. (Ảnh: TÂN HOA XÃ) 

Vụ hỏa hoạn xảy ra khi chiếc phà khởi hành từ thủ đô Manila và cách điểm đến ở Coron, tỉnh Palawan, tây nam Philippines khoảng 39km.

Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ cháy, nhưng Người phát ngôn Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines Commodore Noemie Cayabyab dẫn lời một người sống sót cho biết, hỏa hoạn có thể bắt nguồn từ kho hầm chứa hàng.

Nhân chứng kể đã nghe thấy tiếng nổ, sau đó khói và lửa nhanh chóng lan rộng do gió mạnh.

Bà Cayabyab cho biết, các cuộc điều tra về tội phạm và an toàn hàng hải do nhiều cơ quan của nước này thực hiện sẽ xem xét mọi góc độ cũng như trách nhiệm pháp lý của thuyền trưởng và thủy thủ đoàn.

Ngoài ra, các nhà điều tra cũng sẽ kiểm tra xem liệu các quy định liên quan tình trạng khẩn cấp do hỏa hoạn có được tuân thủ hay không.

Theo danh sách hành khách và thủy thủ đoàn, có 132 người trên chiếc phà gặp nạn, gồm 115 hành khách và 17 thành viên thủy thủ đoàn.

https://nhandan.vn/chay-pha-gay-thuong-vong-lon-tai-philippines-post988328.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Cháy phàgây thương vongPhilippines
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