Canada mong chờ chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đại sứ Canada Jim Nickel

Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel - Ảnh: chinhphu.vn/Hoàng Thuyên

Đại sứ Canada tại Việt Nam nhấn mạnh, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước đã có hơn 50 năm quan hệ ngoại giao, được thiết lập từ năm 1973, và đặc biệt đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện vào năm 2017.

Theo Đại sứ, quan hệ Việt Nam – Canada thời gian qua đã đạt nhiều kết quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực, từ ngoại giao, thương mại và đầu tư đến quốc phòng – an ninh, văn hóa, giáo dục, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trong bối cảnh đó, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng không chỉ là một cột mốc mang tính biểu tượng mà còn tạo cơ hội để hai bên làm sâu sắc hơn những lĩnh vực hợp tác hiện có, đồng thời mở rộng không gian hợp tác mới.

Một trong những điểm nhấn được Đại sứ Canada đề cập là vị trí ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chiến lược của Canada tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Đại sứ khẳng định Canada coi Việt Nam là một đối tác chủ chốt tại Đông Nam Á và là đối tác thương mại quan trọng hàng đầu của Canada trong ASEAN. Không chỉ có ý nghĩa về quy mô thị trường, Việt Nam còn được nhìn nhận như một cửa ngõ để Canada tiếp cận ASEAN và rộng hơn là khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Đại sứ đánh giá, Việt Nam ngày càng nổi lên như một trung tâm sản xuất toàn cầu và một mắt xích quan trọng trong các chuỗi cung ứng quốc tế. Vì vậy, việc Canada tăng cường gắn kết với Việt Nam mang ý nghĩa thực chất, nhất là trong bối cảnh các nền kinh tế đang ngày càng chú trọng khả năng chống chịu và đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Quan hệ kinh tế song phương đang phản ánh xu hướng đó. Đại sứ cho biết trong 5 năm qua, thương mại và đầu tư hai chiều đã tăng gấp đôi. Thương mại song phương tăng từ 15,7 tỷ CAD năm 2024 lên 20,6 tỷ CAD năm 2025.

Dù phần lớn kim ngạch hiện đến từ hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Canada, Đại sứ cho rằng dư địa để mở rộng thương mại hai chiều còn rất lớn. Hai nước có những lợi thế bổ trợ và lợi ích chung, tạo nền tảng để chuyển từ tăng trưởng thương mại đơn thuần sang hợp tác sâu hơn về đầu tư, công nghệ và chuỗi giá trị.

Mở rộng hợp tác các lĩnh vực tăng trưởng mới

Trong số những lĩnh vực có tiềm năng hợp tác, Đại sứ đặc biệt nhấn mạnh nông nghiệp, năng lượng, hàng không – hàng không vũ trụ, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo đó, nông nghiệp và an ninh lương thực được xem là lĩnh vực có nhiều dư địa, không chỉ về trao đổi hàng hóa mà còn về đổi mới sáng tạo, công nghệ nông nghiệp và đầu tư. Đây là lĩnh vực mà lợi thế của hai nền kinh tế có thể bổ trợ cho nhau, qua đó tạo thêm giá trị cho chuỗi cung ứng.

Trong khi đó, năng lượng được đánh giá là một lĩnh vực có ý nghĩa then chốt khi Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển các ngành sử dụng nhiều năng lượng như sản xuất tiên tiến, trung tâm dữ liệu, trung tâm tài chính quốc tế và công nghiệp bán dẫn. Với thế mạnh về cả năng lượng truyền thống, năng lượng tái tạo và công nghệ năng lượng, Canada có thể trở thành một đối tác trong quá trình bảo đảm nguồn cung và an ninh năng lượng của Việt Nam.

Bên cạnh đó, sự phát triển nhanh của ngành hàng không Việt Nam mở ra cơ hội hợp tác với Canada trong sản xuất và công nghệ hàng không. Hai bên cũng có thể mở rộng hợp tác về công nghệ thông tin – truyền thông, vệ tinh, công nghệ tiên tiến và đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, lĩnh vực đang định hình nhiều ngành kinh tế trong tương lai.

Đại sứ cho rằng triển vọng hợp tác Việt Nam – Canada càng trở nên đáng chú ý khi môi trường kinh tế quốc tế đang có nhiều biến động và trật tự kinh tế toàn cầu chịu những xáo trộn đáng kể.

Trong bối cảnh đó, cả Việt Nam và Canada đều có nhu cầu củng cố tự chủ chiến lược, an ninh kinh tế và khả năng chống chịu, trong đó đa dạng hóa các đối tác thương mại và đầu tư là một hướng đi quan trọng. Theo Đại sứ, giảm mức độ phụ thuộc vào một thị trường cụ thể, đồng thời mở rộng mạng lưới đối tác kinh tế sẽ giúp hai nước nâng cao khả năng ứng phó với những cú sốc bên ngoài.

Điểm đáng chú ý là Việt Nam và Canada cùng chia sẻ lợi ích trong việc duy trì một môi trường thương mại dựa trên luật lệ, thúc đẩy tăng trưởng và xây dựng các chuỗi cung ứng an toàn, đáng tin cậy. Đây chính là nền tảng để hai nước mở rộng quan hệ kinh tế theo hướng dài hạn và bền vững hơn.

Đại sứ nhấn mạnh, tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh của Việt Nam, cùng những tham vọng phát triển cao hơn trong những năm tới, tự thân đã tạo sức hấp dẫn lớn đối với Canada. Canada mong muốn không chỉ tận dụng những cơ hội từ quá trình tăng trưởng đó mà còn trở thành đối tác của Việt Nam trong tiến trình phát triển kinh tế.

Canada ủng hộ Việt Nam trong vai trò chủ nhà APEC 2027

Một không gian hợp tác quan trọng khác là APEC, khi Việt Nam sẽ đăng cai APEC 2027 tại Phú Quốc vào tháng 11 năm sau.

Canada kỳ vọng, Việt Nam sẽ tận dụng vai trò Chủ tịch APEC để thúc đẩy những vấn đề có ý nghĩa then chốt đối với khu vực, trong đó có bảo đảm chuỗi cung ứng, củng cố thương mại dựa trên luật lệ, thương mại số, chuyển đổi số và chuyển đổi năng lượng.

Theo Đại sứ, APEC là một nền tảng quan trọng để các nền kinh tế cùng giải quyết những vấn đề mới nổi và Việt Nam sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo đáng kể trong tiến trình này. Canada khẳng định sẽ ủng hộ Việt Nam trong vai trò chủ nhà APEC 2027.

Đáng chú ý, Canada sẽ đăng cai APEC vào năm 2029. Vì vậy, phía Canada sẽ theo dõi sát cách Việt Nam tổ chức và dẫn dắt Năm APEC 2027, coi đây là cơ hội để học hỏi kinh nghiệm và tiếp nối những kết quả mà Việt Nam tạo dựng.

Từ góc nhìn của Canada, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vì thế diễn ra tại thời điểm có nhiều điều kiện để mở rộng chiều sâu quan hệ.

Với nền tảng hơn nửa thế kỷ quan hệ ngoại giao, mối quan hệ Đối tác Toàn diện và những lợi ích ngày càng đan xen, hai nước đang đứng trước cơ hội định hình một chương hợp tác mới, trong đó Việt Nam giữ vị trí ngày càng quan trọng trong cách Canada kết nối với Đông Nam Á và rộng hơn là khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương./.