Thái Lan và Campuchia ký thỏa thuận ngừng bắn

ClockThứ Bảy, 27/12/2025 15:07
Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Narkphanit cho biết sau khi ký kết thỏa thuận, tình hình sẽ được theo dõi trong 72 giờ và hai bên sẽ tùy tình hình để tiến hành thảo luận chi tiết sau đó.

 Cửa khẩu ở tỉnh Chanthaburi (Thái Lan) ngày 26/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sáng 27/12, tại cửa khẩu biên giới Ban Phakkad ở tỉnh Chanthaburi của Thái Lan, Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Narkphanit và Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, đã đại diện hai nước ký kết thỏa thuận ngừng bắn nhằm khôi phục ổn định, cho phép thường dân sống quanh khu vực biên giới trở về nhà và ngăn chặn xung đột leo thang hơn nữa.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, các cuộc thảo luận về hoàn thiện thỏa thuận ngừng bắn này đã được các Ban thư ký của Ủy ban Biên giới chung (GBC) hai nước thông qua về nguyên tắc sau 3 ngày đàm phán kỹ thuật có sự tham gia của các quan chức quân sự.

Tướng Natthaphon, người đồng thời là Chủ tịch GBC của Thái Lan, cho biết sau khi ký kết thỏa thuận, tình hình sẽ được theo dõi trong 72 giờ và hai bên sẽ tùy tình hình để tiến hành thảo luận chi tiết sau đó.

Cũng theo Tướng Natthaphon, lực lượng vũ trang Thái Lan đã được giao nhiệm vụ và có khả năng kiểm soát 99% khu vực giao tranh.

Trước đó, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cũng đề cập đến việc nước này sẽ đồng ý ngừng bắn 72 giờ, nhưng sẽ không chấp nhận đề xuất của Campuchia về việc nối lại đàm phán biên giới tại các vị trí trước vòng xung đột mới nhất.

Thái Lan và Campuchia bất đồng trong nhiều thập kỷ về đường biên giới chung, được vạch ra dựa trên hiệp ước Pháp-Xiêm năm 1907. Cho đến nay chỉ có 630km trong tổng số 800km đường biên giới được phân định chính thức./.

Theo vietnamplus.vn
