Các cuộc thảo luận về ngừng bắn Gaza kết thúc trong không khí lạc quan

Cuộc thảo luận kéo dài 2 ngày (3-4/4) tại Cairo (Ai Cập) về thỏa thuận ngừng bắn Gaza đã kết thúc với kết quả được đánh giá khá tích cực.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, phái đoàn Hamas do Khalil al-Hayya, thủ lĩnh Hamas tại Gaza, dẫn đầu, cùng đại diện các phe phái Palestine và các quan chức Ai Cập đã tập trung thảo luận việc thúc đẩy thực thi thỏa thuận ngừng bắn.

Các nguồn tin tiết lộ với kênh truyền hình AlQahera rằng không khí tích cực đã bao trùm suốt 2 ngày thảo luận và tất cả các bên đã nhất trí tiếp tục trao đổi tại Cairo vào tuần tới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đại diện các phe phái Palestine cũng đã có cuộc gặp với Điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc về Tiến trình hòa bình Trung Đông Nikolay Mladenov, với sự hiện diện của các nhà trung gian từ Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo tuyên bố Hamas công bố ngày 4/4, các cuộc đàm phán tập trung vào việc hoàn thiện thực thi thỏa thuận ngừng bắn theo kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời giải quyết những hậu quả nhân đạo nghiêm trọng đang diễn ra sau khi cuộc xung đột giữa Israel và Hamas bùng phát ở Gaza.

Hamas và các phe phái tham gia kêu gọi thực hiện đầy đủ và trung thực giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận, đồng thời yêu cầu thành lập ngay Ủy ban chuyển tiếp quốc gia Palestine để điều hành Dải Gaza, một cơ quan được dự kiến hình thành trong giai đoạn thứ hai của thỏa thuận.

Ủy ban này sẽ giám sát chính quyền dân sự và các dịch vụ thiết yếu, góp phần khôi phục ổn định và đặt nền tảng cho tái thiết.

Phái đoàn mô tả lập trường của Hamas là nghiêm túc và tích cực, tái khẳng định cam kết thực hiện thỏa thuận đến cùng, đồng thời cho biết các cuộc tham vấn đang diễn ra và phong trào đã nhận được lời mời quay lại Cairo để đàm phán thêm trong những ngày tới.

Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh Israel bị cáo buộc tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào tháng 10/2025. Tình hình nhân đạo tại Gaza cũng tiếp tục xấu đi nghiêm trọng.

Ai Cập, với vai trò là bên trung gian chủ chốt, đã tổ chức nhiều vòng đàm phán kể từ khi xung đột ở Gaza bùng phát vào tháng 10/2023, và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm thu hẹp bất đồng, đặc biệt trong các vấn đề an ninh, quản trị Gaza và cơ chế tái thiết.

