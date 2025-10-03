Bước nhảy vọt về năng lực tấn công tầm xa của Ukraine bắn tín hiệu mạnh mẽ với Nga

Tên lửa hành trình mới Neptune-D “Long Neptune” của Ukraine, mang ký hiệu RK-360L, có tầm bắn 1.000 km, đầu đạn nổ mạnh 260 kg và khả năng tác chiến kép tấn công đất liền lẫn chống hạm, mang đến cho Kiev một vũ khí chính xác tầm xa sản xuất trong nước để tấn công sâu vào các mục tiêu trọng yếu của Liên bang Nga Ảnh: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Chuyên trang thông tin quốc phòng Army Recognition ngày 6/10 cho biết cổng thông tin nhà nước “Weapons” của Ukraine đã tiết lộ thông số kỹ thuật của tên lửa hành trình mà trước đó đồn đoán là “Long Neptune”. Được công bố với tên “Neptune-D” và ký hiệu RK-360L, hệ thống này mở rộng công năng của “gia đình Neptune” từ phòng thủ ven biển sang tấn công đất liền tầm xa.

Việc các quan chức Ukraine công bố tầm bắn của tên lửa Neptune-D vào khoảng 1.000 km, có thể mang đầu đạn nặng xấp xỉ 260 kg nổ mạnh, phát đi thông điệp mạnh mẽ về việc sẽ đặt các mục tiêu cố định ở sâu bên trong lãnh thổ Liên bang Nga vào tầm với của loại vũ khí tầm xa này.

Công bố của phía Ukraine cho thấy Neptune-D vừa là câu trả lời của Kiev trước một hệ thống phòng không nhiều lớp của Liên bang Nga, vừa là minh chứng về khả năng Ukraine thiết kế và triển khai vũ khí tấn công tầm xa có độ chính xác ngay giữa thời chiến.

Neptune-D khác biệt rõ rệt so với biến thể R-360 chống hạm ban đầu. Các kỹ sư Ukraine đã kéo dài thân tên lửa với thiết kế khí động học lên khoảng sáu mét (không kể động cơ đẩy tách rời), đồng thời mở rộng đường kính thân tới khoảng 500 mm.

Thể tích thân tên lửa gia tăng là một bước đột phá âm thầm, cộng với việc tên lửa được đặt trên xe tải hạng nặng trong khi các xe điều khiển và nạp nhiên liệu lại được bố trí phân tán, cho phép người lập kế hoạch quân sự cân bằng giữa tầm bắn, tải trọng và khả năng sinh tồn, đồng thời làm phức tạp việc dò tìm và triệt phá hệ thống trước khi phóng.

Hệ dẫn đường và điều khiển phản ánh kiến trúc đa nhiệm. Trong vai trò tấn công đất liền, Neptune-D bay theo lộ trình lập trình sẵn ở độ cao rất thấp, sử dụng dẫn đường quán tính kết hợp cập nhật vệ tinh để bám địa hình, né tránh radar và định thời điểm tiếp cận mục tiêu.

Đầu tìm và avionics (tập hợp các thiết bị điện tử được sử dụng trong hàng không để điều khiển, giám sát và quản lý các chức năng bay) đã được điều chỉnh để chế độ tấn công đất liền hướng tới tọa độ cố định tồn tại song song với chế độ chống hạm nhằm tiêu diệt mục tiêu di động trên biển, giữ lại nguồn gốc chống hạm của dòng tên lửa.

Điều này ngụ ý khả năng dẫn đường giữa hành trình vững chắc đã được kết hợp với tính năng chống nhiễu và cảm biến cuối giai đoạn đủ tốt nhằm thực hiện nhiệm vụ tác chiến đa dạng.

Mặc dù các chỉ tiêu về độ chính xác như xác suất sai số vòng tròn (CEP) chưa được công bố, nhưng việc Neptune-D sở hữu đầu đạn lớn hơn và thời gian bay kéo dài cho thấy hệ thống được tối ưu hóa để gây thiệt hại chức năng lên cơ sở hạ tầng hơn là chỉ xuyên thủng chính xác mục tiêu nhỏ.

Với phạm vi tác chiến 1.000 km, tầm bắn của Neptune-D bao phủ những mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Liên bang Nga, nằm xa tuyến đầu như các nút giao đường sắt, cụm trạm biến áp, các đầu não điều khiển phòng không và các nhà máy công nghiệp.

Các đợt bắn đồng loạt có thể được dẫn dắt theo nhiều hướng tiếp cận khác nhau để khai thác khe hở giữa các vùng phủ radar và rút ngắn thời gian phản ứng cho hệ thống tên lửa phòng không như S-300 và S-400.

Đầu đạn lớn nâng cao xác suất vô hiệu hóa các máy phát điện, nhà máy turbine hay các trung tâm chỉ huy cố định, giảm tỷ lệ tên lửa cần thiết trên mỗi mục tiêu so với đạn tầm xa nhẹ hơn.

Cùng với kiến trúc đa nhiệm thì khi tình huống tác chiến thay đổi, với cùng một nhóm phóng, người chỉ huy có thể chuyển đổi nhiệm vụ của nó từ chặn tuyến vận tải hàng hải sang tấn công sâu đất liền.

Như vậy, khi Kiev trang bị một tên lửa hành trình tầm xa sản xuất trong nước, điều đó làm phức tạp giả định về “vùng an toàn” của Moskva (Moscow) và buộc Liên bang Nga phải dàn phân bổ các hệ phòng không đắt đỏ từ tuyến đầu về sâu trong nội địa để bảo vệ cơ sở công nghiệp và hạ tầng năng lượng.

Đối với các thủ đô NATO và Washington, Neptune-D vừa nhấn mạnh tính tự chủ ngày càng tăng của Ukraine vừa gợi ý nhu cầu điều hòa công tác nhắm mục tiêu, tránh xung đột và đánh giá tổn thất sau đánh chặn giữa các đồng minh sử dụng cả vũ khí tầm xa phương Tây lẫn vũ khí nội địa song song.

Kết quả là một cuộc cạnh tranh tấn công tầm sâu đang mở rộng, trong đó năng lực trong nước của Kiev có thể xói mòn lợi thế từ tuyến sau của Liên bang Nga, gia tăng áp lực lên năng lực duy trì chiến tranh của Moskva và mang tới cho Kiev thêm đòn bẩy trong các cuộc tranh luận về vũ khí tầm xa, quy mô sản xuất và quản lý leo thang.