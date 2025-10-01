Tổng thống Nga Putin dự kiến thăm Ấn Độ vào đầu tháng 12 để thúc đẩy quan hệ chiến lược

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 16 tại Kazan (Nga) năm 2024. Ảnh: ANI/TTXVN

Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tạo ra các kết quả quan trọng nhằm củng cố hơn nữa mối quan hệ Đối tác Chiến lược Đặc biệt và Đặc quyền giữa hai quốc gia. Hiện công tác chuẩn bị cho chuyến thăm đang được triển khai tích cực. Trước chuyến thăm này, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov dự kiến công du Ấn Độ vào tháng 11 để hoàn thiện các chi tiết cuối cùng liên quan đến lịch trình và nội dung nghị sự.

Lần gần nhất ông Putin đến Ấn Độ là vào năm 2021. Trong khi đó, Thủ tướng Modi đã đến thăm Moskva hồi tháng 7 năm ngoái trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh thường niên giữa hai nước.

Bên cạnh hội nghị cấp cao, hai bên dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp của Ủy ban Liên Chính phủ về Hợp tác Quân sự và Kỹ thuật quân sự (IRIGC-M&MTC), nhằm rà soát tiến độ hợp tác quốc phòng, một trong những trụ cột chính của quan hệ song phương.

Theo các nguồn tin, trọng tâm của hội đàm thượng đỉnh lần này sẽ là làm sâu sắc thêm hợp tác về quốc phòng và an ninh, thương mại và năng lượng trong bối cảnh quan hệ quốc tế ngày càng phức tạp. Nội dung cuộc hội đàm có thể sẽ bao gồm vấn đề xung đột tại Ukraine.

Ấn Độ và Nga duy trì cơ chế hội nghị thượng đỉnh thường niên kể từ năm 2000, với tổng cộng 22 kỳ họp luân phiên tổ chức tại mỗi nước. Moskva luôn được xem là đối tác tin cậy lâu dài của New Delhi và là trụ cột trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ.

Một trong những nội dung có thể được đưa ra thảo luận là khả năng New Delhi mua thêm các hệ thống phòng không S-400 từ Nga. Trước đó, Ấn Độ đã ký hợp đồng trị giá 5 tỷ USD vào năm 2018 để mua 5 tổ hợp S-400, bất chấp cảnh báo về nguy cơ trừng phạt từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hiện Nga đã bàn giao ba tổ hợp, hai tổ hợp còn lại dự kiến hoàn tất trong năm 2026, sau khi bị chậm tiến độ do cuộc chiến ở Ukraine.

Trước thềm hội nghị sắp tới, hai nhà lãnh đạo đã gặp mặt bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân, Trung Quốc. Trong cuộc gặp này, ông Modi khẳng định người dân Ấn Độ đang mong chờ được đón tiếp Tổng thống Putin vào tháng 12, nhấn mạnh quan hệ song phương luôn bền vững ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất.

New Delhi cũng đang chịu sức ép từ Washington sau khi Mỹ áp thêm 25% thuế lên hàng hóa Ấn Độ để phản ứng trước việc nước này tiếp tục nhập khẩu dầu mỏ Nga. Tuy nhiên, Ấn Độ khẳng định chính sách năng lượng của họ được quyết định trên cơ sở lợi ích quốc gia và biến động thị trường.