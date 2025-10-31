143 quốc gia xác nhận tham dự Hội nghị Khí hậu tiền COP30 tại Brazil

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, sự kiện được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung Liên hợp quốc về Biến đổi Khí hậu (COP30), dự kiến tổ chức tại cùng địa điểm từ ngày 10 đến 21/11 tới.

Phát biểu tại họp báo tại Brasilia, Đại sứ Maurício Lyrio, trưởng đoàn đàm phán của Brazil tại COP30, nhấn mạnh quy mô đại diện của hội nghị lần này thể hiện cam kết mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế đối với hành động khí hậu toàn cầu.

Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva sẽ phát biểu khai mạc phiên toàn thể và chủ trì bữa tiệc về Quỹ Rừng Nhiệt đới Mãi mãi (TFFF), một sáng kiến tài chính mà Brazil dự định chính thức trình lên COP30 nhằm bồi hoàn cho các quốc gia duy trì và bảo vệ hệ sinh thái rừng nhiệt đới.

Bộ trưởng Môi trường Brazil Marina Silva cho biết hội nghị là cơ hội để các nguyên thủ quốc gia gửi thông điệp thống nhất về việc chuyển đổi nguồn cung năng lượng toàn cầu sang các nguồn tái tạo, tiến tới giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Bà Silva cũng công bố số liệu của Dự án Giám sát phá rừng Amazon bằng vệ tinh (Prodes), theo đó diện tích rừng bị chặt phá tại khu vực này đã giảm 11,8% so với năm 2024, trong khi vùng sinh thái Cerrado giảm 11%. Đây là kết quả tích cực trong nỗ lực bảo vệ rừng Amazon của Chính phủ Tổng thống Lula da Silva. Bộ trưởng Silva nhấn mạnh Brazil đang đi đầu bằng hành động thực tế, cũng như khẳng định vai trò tiên phong của nước này trong công cuộc bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu.