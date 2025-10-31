  • Huế ngày nay Online
Thế giới

143 quốc gia xác nhận tham dự Hội nghị Khí hậu tiền COP30 tại Brazil

ClockThứ Bảy, 01/11/2025 07:03
Chính phủ Brazil thông báo Hội nghị Thượng đỉnh về Khí hậu sẽ diễn ra vào các ngày 6 và 7/11 tại thành phố Belém do Pará, miền Bắc nước này, với sự tham dự của 143 quốc gia, trong đó 57 đoàn do tổng thống hoặc thủ tướng dẫn đầu.

Kêu gọi cam kết khí hậu mạnh mẽ hơn trước thềm hội nghị COP30

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, sự kiện được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung Liên hợp quốc về Biến đổi Khí hậu (COP30), dự kiến tổ chức tại cùng địa điểm từ ngày 10 đến 21/11 tới.

Phát biểu tại họp báo tại Brasilia, Đại sứ Maurício Lyrio, trưởng đoàn đàm phán của Brazil tại COP30, nhấn mạnh quy mô đại diện của hội nghị lần này thể hiện cam kết mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế đối với hành động khí hậu toàn cầu.

Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva sẽ phát biểu khai mạc phiên toàn thể và chủ trì bữa tiệc về Quỹ Rừng Nhiệt đới Mãi mãi (TFFF), một sáng kiến tài chính mà Brazil dự định chính thức trình lên COP30 nhằm bồi hoàn cho các quốc gia duy trì và bảo vệ hệ sinh thái rừng nhiệt đới.

Bộ trưởng Môi trường Brazil Marina Silva cho biết hội nghị là cơ hội để các nguyên thủ quốc gia gửi thông điệp thống nhất về việc chuyển đổi nguồn cung năng lượng toàn cầu sang các nguồn tái tạo, tiến tới giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Bà Silva cũng công bố số liệu của Dự án Giám sát phá rừng Amazon bằng vệ tinh (Prodes), theo đó diện tích rừng bị chặt phá tại khu vực này đã giảm 11,8% so với năm 2024, trong khi vùng sinh thái Cerrado giảm 11%. Đây là kết quả tích cực trong nỗ lực bảo vệ rừng Amazon của Chính phủ Tổng thống Lula da Silva. Bộ trưởng Silva nhấn mạnh Brazil đang đi đầu bằng hành động thực tế, cũng như khẳng định vai trò tiên phong của nước này trong công cuộc bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu.

Theo baotintuc.vn
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thúc đẩy du lịch golf phát triển bền vững

Ngày 31/10, tại Laguna Lăng Cô, hội nghị Chủ sở hữu Sân Golf - Phát triển Du lịch Golf Việt Nam 2025 được tổ chức đã đánh dấu một bước ngoặt chiến lược, khi các đại diện cơ quan quản lý, các chủ đầu tư và chuyên gia quốc tế cùng thống nhất tầm nhìn 2030 để phát triển golf bền vững, lấy bản sắc và chất lượng làm nền tảng cho năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thúc đẩy du lịch golf phát triển bền vững
Hội nghị khoa học nữ Bệnh viện Trung ương Huế 2025:
Tôn vinh trí tuệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Sáng 11/10, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức Hội nghị Khoa học Nữ BVTW Huế mở rộng năm 2025 với chủ đề “Nữ trí thức ngành y trong kỷ nguyên công nghệ và chuyển đổi số y tế”. Đây là sự kiện nhằm tôn vinh vai trò và những đóng góp của đội ngũ nữ trí thức ngành y, đồng thời là diễn đàn khoa học cập nhật những tiến bộ và chia sẻ kinh nghiệm trong ứng dụng các phương pháp điều trị hiện đại, phát triển kỹ thuật y khoa tiên tiến.

Tôn vinh trí tuệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo

