Căng thẳng giữa Campuchia và Thái Lan chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Hàng rào biên giới bằng dây thép gai và lốp xe, được chụp từ phía Banteay Meanchey, Campuchia ngày 29/8/2025. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Bộ Nội vụ Campuchia ra thông cáo cho biết, tính đến 18 giờ ngày 15/12, tổng số dân thường Campuchia thiệt mạng trong đợt xung đột bùng phát lần này đã lên tới 15 người. Trong khi đó, khoảng 126.200 gia đình, tương đương hơn 421.000 người tại các tỉnh Preah Vihear, Oddar Meanchey, Banteay Meanchey, Battambang, Pursat, Koh Kong và Siem Reap phải đi sơ tán.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có các cuộc điện đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, kêu gọi hai bên ngừng mọi hoạt động giao tranh và quay lại thỏa thuận đã ký hồi tháng 10 do Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim làm trung gian.

Trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2025, Thủ tướng Malaysia tích cực trao đổi với các người đồng cấp Campuchia và Thái Lan nhằm từng bước tháo gỡ xung đột. Malaysia cho biết đang thúc đẩy một cuộc họp đặc biệt cấp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN để đánh giá tình hình và tìm các biện pháp giảm căng thẳng giữa hai nước láng giềng Campuchia và Thái Lan.

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 15/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình căng thẳng đang diễn ra tại các khu vực biên giới Campuchia-Thái Lan; kêu gọi hai bên ngừng bắn, chấm dứt chiến sự và bảo vệ dân thường.

Các nước Nhật Bản, Pháp, Australia... thông qua các cơ quan ngoại giao đã lên tiếng kêu gọi hai bên kiềm chế tối đa, giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng đã kêu gọi Campuchia và Thái Lan giảm leo thang và quay trở lại các thỏa thuận ngừng bắn đã ký.