Ấn Độ phóng thành công vệ tinh chụp ảnh địa tĩnh đầu tiên

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, đây là vệ tinh chụp ảnh chuyên dụng đầu tiên của Ấn Độ được thiết kế để hoạt động từ quỹ đạo địa tĩnh, đánh dấu bước tiến mới trong năng lực quan sát Trái Đất của nước này.

Với khối lượng 2.367kg, EOS-05 được đưa vào quỹ đạo chuyển tiếp dưới địa tĩnh, trước khi được đưa lên quỹ đạo hoạt động. Từ vị trí này, vệ tinh có khả năng quan sát lặp lại trên những khu vực rộng lớn, cung cấp dữ liệu phục vụ dự báo thời tiết, nông nghiệp, quản lý thiên tai và các nhu cầu chiến lược. Vệ tinh được trang bị các hệ thống chụp ảnh trên nhiều dải phổ, gồm hồng ngoại, đa phổ và siêu phổ.

Giám đốc ISRO, ông V. Narayanan khẳng định vệ tinh đã được đưa chính xác vào quỹ đạo và đang ở trạng thái hoàn toàn ổn định. Ông đánh giá đây là một thành tựu quan trọng của chương trình không gian Ấn Độ, đồng thời cho biết ISRO đặt mục tiêu thực hiện thêm sáu vụ phóng trong năm tài chính hiện tại.

Đây cũng là chuyến bay thứ 19 của tên lửa GSLV, dòng tên lửa được Ấn Độ phát triển nhằm đưa các vệ tinh có khối lượng lớn lên quỹ đạo địa tĩnh. Thành công của GSLV-F17 tiếp tục củng cố năng lực tự chủ của Ấn Độ trong lĩnh vực phóng vệ tinh và mở rộng chương trình quan sát Trái Đất phục vụ phát triển kinh tế, quản lý tài nguyên và an ninh quốc gia.

https://nhandan.vn/an-do-phong-thanh-cong-ve-tinh-chup-anh-dia-tinh-dau-tien-post986325.html