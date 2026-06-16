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Thế giới

Hợp tác logistics và thương mại điện tử Việt Nam-Ấn Độ còn nhiều dư địa

ClockThứ Ba, 16/06/2026 15:22
Chuyên gia Deepanker Parashar nhận định quan hệ kinh tế Việt Nam-Ấn Độ đang đứng trước nhiều cơ hội tăng trưởng mới, đặc biệt trong các lĩnh vực logistics, kho bãi tích hợp và thương mại điện tử.

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Ông Deepanker Parashar, Giám đốc điều hành Tập đoàn AADE Trans Logistics của Ấn Độ, trả lời phỏng vấn. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN) 

Đánh giá về triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 5-7/5, ông Deepanker Parashar, Giám đốc điều hành Tập đoàn AADE Trans Logistics, cho rằng quan hệ song phương đang đứng trước cơ hội phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong các lĩnh vực logistics, kho bãi tích hợp và thương mại điện tử.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại New Delhi, ông Parashar, đồng thời là thành viên Hội đồng Thương mại và Công nghệ toàn cầu Ấn Độ (GTTCI), cho biết chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo hai nước đã tạo thêm động lực mới cho quan hệ Việt Nam-Ấn Độ, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác thực chất cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Theo ông, thương mại song phương vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng khi cả Việt Nam và Ấn Độ đều là những nền kinh tế năng động với lực lượng lao động trẻ dồi dào.

Thế hệ trẻ của hai nước sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai và cần được khuyến khích tham gia sâu hơn vào các hoạt động kinh doanh, khởi nghiệp và phát triển các chuỗi liên kết thương mại giữa hai nền kinh tế.

Chuyên gia GTTCI nhận định bên cạnh logistics và kho bãi tích hợp, thương mại điện tử sẽ là lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng đặc biệt lớn trong những năm tới. Theo ông, đây là thị trường có quy mô hàng tỷ USD và vẫn còn nhiều cơ hội chưa được khai thác giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa tiềm năng hợp tác, ông Parashar cho rằng hai bên cần tiếp tục đầu tư cho đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm, đồng thời tăng cường sự hỗ trợ từ chính phủ hai nước nhằm tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp mở rộng hợp tác.

Ông nhấn mạnh rằng việc thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương cần được triển khai bằng những hành động cụ thể và các dự án hợp tác thực chất.

Theo ông, Tập đoàn AADE Trans Logistics hiện đang tìm kiếm các đối tác tại Việt Nam trong lĩnh vực logistics, kho bãi tích hợp và thương mại điện tử, đồng thời đặt mục tiêu trong 5 năm tới sẽ góp phần tăng cường kết nối thương mại giữa hai nước.

Ông bày tỏ tin tưởng rằng với đà phát triển hiện nay cùng sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước, quan hệ kinh tế Việt Nam-Ấn Độ sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới.

https://nhandan.vn/hop-tac-logistics-va-thuong-mai-dien-tu-viet-nam-an-do-con-nhieu-du-dia-post969387.html?gidzl=rl4SJNkk9d3Kx1LDTB4YVjta6KThltbwnEjFI3ZbB234w1qPQhnxTy7c7KKzxdvun-SV4sMOR08AVwuhSW

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: hợp táclogisticsthương mạiđiện tửViệt NamẤn Độdư địa
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