  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 19/10/2026 08:36

Quốc hội thảo luận dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

Tiếp tục Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, hôm nay (19/10), Quốc hội thảo luận ở tổ về 2 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, gồm dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Không để vốn ngân sách nằm chờ, dự án kéo dàiHoàn thiện quy định tố tụng điện tử, bảo đảm thống nhất hệ thống pháp luậtLuật Phát triển đô thị 2026 & vấn đề đặt ra đối với thành phố Huế

 Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trong phiên họp chiều 17/10. (Ảnh: DUY LINH)

Theo chương trình làm việc, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về các nội dung: Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về 3 dự án Luật trên.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Trong Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trình bày trước Quốc hội chiều 17/10, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang cho biết, các nội dung được tiếp thu, chỉnh lý gồm quy định về trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự, tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự.

Cùng đó là phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của hành vi chuẩn bị phạm tội; phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại và các quy định liên quan pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự.

Dự thảo cũng được bổ sung các tội danh, hành vi phạm tội mới và lược bỏ một số tội danh, hành vi phạm tội...

https://nhandan.vn/quoc-hoi-thao-luan-du-an-bo-luat-hinh-su-sua-doi-post996355.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
Quốc hộithảo luậndự ánBộ luật Hình sự (sửa đổi)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI:
Không để vốn ngân sách nằm chờ, dự án kéo dài

Ngày 18/10, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2026, kế hoạch năm 2027; ngân sách nhà nước, đầu tư công, quyết toán ngân sách năm 2025 và tổng kết thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 về đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe. Đoàn ĐBQH TP Huế tham gia thảo luận tại tổ 9 cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình.

Không để vốn ngân sách nằm chờ, dự án kéo dài
Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI:
Mở rộng kênh vốn, không đẩy rủi ro cho nhà đầu tư

Trong khuôn khổ Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, chiều 17/10, Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự án luật liên quan đến chứng khoán, kế toán, kiểm toán và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đoàn ĐBQH TP. Huế tham gia thảo luận tại Tổ 9 cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình.

Mở rộng kênh vốn, không đẩy rủi ro cho nhà đầu tư
Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI:
Đo lường chặt chẽ, không tăng gánh nặng cho doanh nghiệp

Sáng 17/10, thảo luận tại tổ 9 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường, các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP. Huế đề nghị quản lý theo mức độ rủi ro, giảm chi phí tuân thủ và bổ sung cơ chế buộc tổ chức, cá nhân gian lận hoàn trả tiền cho người tiêu dùng.

Đo lường chặt chẽ, không tăng gánh nặng cho doanh nghiệp

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top