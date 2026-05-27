Đường Chợ Mai - Tân Mỹ chưa bàn giao đã bị lún

Chủ đầu tư tiến hành rào chắn hai đầu tuyến đường Chợ Mai - Tân Mỹ để tiến hành bù lún mặt đường.

Ngày 5/10, Ban QLDA Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương cho biết, đã tiến hành rào chắn hai đầu tuyến đường Chợ Mai - Tân Mỹ để đơn vị thi công tiến hành thảm nhựa bù lún mặt đường, nhằm phục vụ công tác nghiệm thu và bàn giao công trình cho đơn vị quản lý.

Dự án đường chợ Mai - Tân Mỹ được UBND tỉnh (nay là UBND TP. Huế) phê duyệt đầu tư năm 2016, có điểm đầu giao với Quốc lộ 49 tại Km10+217 ở đường Phạm Văn Đồng, điểm cuối giao với đường Phú Mỹ - Thuận An với tổng chiều dài hơn 4km, mặt cắt ngang tuyến hoàn chỉnh theo quy hoạch với nền đường 36m.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 195 tỷ đồng do Ban QLDA Đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế (nay là Ban QLDA Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương) làm chủ đầu tư; trong đó, giá trị xây lắp khoảng 123 tỷ đồng, giải phóng mặt bằng hơn 33 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu thuộc Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Toàn bộ dự án gồm 22 gói thầu, trong đó 3 gói thầu xây lắp là gói thầu số 11, 14 và 19 hiện đã triển khai thi công hoàn thành.

Đơn vị thi công đã đắp lại lề, chuẩn bị thảm nhựa bù lún mặt đường

Theo ghi nhận của PV, hiện đơn vị thi công gói thầu số 11 - Công ty TNHH Xây dựng Đồng Tâm đã tiến hành rào chắn hai đầu tuyến đường Chợ Mai - Tân Mỹ, ngăn các phương tiện lưu thông, để tiến hành thảm nhựa bù lún mặt đường. Cụ thể, tại đoạn giữa tuyến đường này, đơn vị thi công đã cho tháo dỡ các bó vỉa hè, đắp lại lề đường bằng đất trên chiều dài khoảng 500m cả hai bên tuyến. Công tác thảm mặt đường bù lún vẫn đang triển khai, trên tuyến có nhiều phương tiện máy móc chờ sẵn.

Ông Hoàng Tiến Minh, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương cho biết, công trình hiện vẫn chưa bàn giao cho đơn vị quản lý nên trách nhiệm và kinh phí xử lý vẫn thuộc nhà thầu thi công. Nhà thầu tiến hành bù lún mặt đường một số điểm trên tuyến nhằm phục vụ công tác nghiệm thu và bàn giao công trình trong năm 2026.

Trước đó, từ tháng 11/2022 đến tháng 6/2023, Ban QLDA Đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế đã ghi nhận tình trạng mặt đường bê tông nhựa có cao độ hiện trạng thấp hơn cao độ thiết kế. Đặc biệt, đoạn đầu và gần giữa tuyến giao với Quốc lộ 49 thuộc gói thầu số 11 đã tiến hành thảm nhựa mặt đường từ lâu nhưng đã xuất hiện hiện tượng lún nhiều điểm trên mặt đường. Các bó vỉa hè vẫn có độ vênh lớn so với mặt đường. Sau đó, chủ đầu tư đã hợp đồng với đơn vị tư vấn độc lập để kiểm tra cao độ đường đã thảm nhựa thuộc gói thầu số 11.

Đường Chợ Mai - Tân Mỹ chưa nghiệm thu và bàn giao công trình đã bị lún.

Theo báo cáo số 04/TTr-SDC ngày 3/7/2023 của đơn vị tư vấn về kết quả kiểm tra cao độ mặt đường bê tông nhựa (tại 200 vị trí), cao độ toàn tuyến đường đang thấp hơn cao độ thiết kế, trong đó vị trí thấp nhất đến 47,4cm (tại Km1+597,45), số vị trí có độ lún hơn 40cm chiếm 5,5% số vị trí đo (11/200). Ngoài ra, từ tháng 11/2022 đến tháng 6/2023 (sau hơn 7 tháng), công trình tiếp tục lún trung bình 7,7cm. Trong đó, vị trí tiếp tục lún nhiều nhất đến 16,3cm (tại Km2+172,67), số vị trí tiếp tục lún hơn 10cm chiếm 29,5% vị trí (59/200).

Được biết, gói thầu số 11 bao gồm toàn bộ phần xây lắp thuộc đoạn tuyến dài 2,2km do Công ty TNHH Xây dựng Đồng Tâm thực hiện với giá trị hợp đồng hơn 58 tỷ đồng. Gói thầu này đã tiến hành thảm nhựa mặt đường từ năm 2022.