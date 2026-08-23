Xác minh, xử lý nghiêm vi phạm với thuyền du lịch vứt rác trên sông Hương

Hành động xả rác xuống sông Hương. Ảnh cắt từ clip

Chiều 17/8, ông Võ Hoàng Liên Minh, Trưởng phòng Quản lý Du lịch, Sở Du lịch cho biết, ngay sau nắm bắt thông tin vụ việc trên, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc để xác minh, làm rõ.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một chiếc thuyền du lịch cập bến gần bờ sông Hương sau khi phục vụ một đoàn khách. Chiếc thuyền neo đậu tại khu vực gần một tuyến đường đi bộ, nơi đang có đông người qua lại.

Theo nội dung trong đoạn clip, trên thuyền lúc này có một số người được cho là nhân viên của thuyền đang dọn dẹp bàn ghế, thu gom các vỏ lon bia, chai nhựa sau khi phục vụ khách. Đáng nói là những người ở trên thuyền thản nhiên ném vỏ lon bia, chai nhựa xuống sông Hương qua cửa sổ của thuyền trước sự chứng kiến của đông người qua lại.

Trước sự việc trên, Tổ liên ngành Kiểm tra ca Huế phối hợp cùng Ban quản lý Bến thuyền du lịch Tòa Khâm đã có buổi làm việc xác minh và lập biên bản ghi nhận sự việc liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường xảy ra tại khu vực bến thuyền. Đại diện chủ phương tiện thuyền du lịch trên (thuyền HUE-1239) cũng xác nhận sự việc và nội dung phản ánh là đúng sự thật, đồng thời cam kết không để xảy ra trường hợp tương tự trong thời gian tới.

Trong ngày 17/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã có công văn gửi các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan và các doanh nghiệp, cá nhân có thuyền du lịch hoạt động trên sông Hương về việc xử lý vi phạm đối với thuyền du lịch nói trên.

Theo công văn của Sở Nông nghiệp và Môi trường, để kịp thời chấn chỉnh, ngăn ngừa và xử lý nghiêm tình trạng xả rác, chất thải từ các phương tiện vận tải khách du lịch xuống sông Hương; nâng cao trách nhiệm của chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện và các đơn vị quản lý bến thuyền, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị, yêu cầu các đơn vị rà soát, triển khai thực hiện một số nội dung, trong đó có việc xử lý nghiêm và công khai kết quả xử lý đối với thuyền du lịch để xảy ra hành vi vứt rác xuống sông Hương nói trên.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng thành phố Huế chỉ đạo Ban quản lý Bến thuyền du lịch Tòa Khâm khẩn trương phối hợp, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ việc cho UBND phường Thuận Hóa để tiếp tục xác minh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm của thuyền du lịch HUE-1239 theo quy định của pháp luật. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan thông tin, công khai kết quả xử lý vụ việc HUE-1239 theo đúng thẩm quyền, trình tự và quy định của pháp luật. Trong quá trình xử lý vụ việc, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp kiểm tra các điều kiện hoạt động của thuyền HUE-1239 theo quy định tại Quyết định số 61/2021/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 về ban hành quy định về quản lý hoạt động vận tải khách du lịch bằng đường thủy nội địa và phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) và các quy định pháp luật có liên quan; trường hợp phát hiện vi phạm thì xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng thành phố Huế chỉ đạo Bến thuyền du lịch Tòa Khâm không cấp lệnh xuất bến đối với thuyền du lịch HUE-1239 khi phương tiện chưa bảo đảm các điều kiện xuất bến theo quy định, trong đó có điều kiện về vệ sinh môi trường; đồng thời thực hiện quản lý phương tiện ra, vào bến theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các quy định có liên quan.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị có chức năng tăng cường kiểm tra hoạt động của các thuyền du lịch trên sông Hương theo quy định tại Quyết định số 61/2021/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là UBND thành phố Huế) về ban hành Quy định về quản lý hoạt động vận tải khách du lịch bằng đường thủy nội địa và phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn thành phố Huế và các quy định pháp luật có liên quan.

Đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thuyền du lịch hoạt động trên địa bàn thành phố, từ vụ việc thuyền HUE-1239, Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tổ chức quán triệt người điều khiển phương tiện, thuyền viên, nhân viên phục vụ và hướng dẫn du khách không xả rác, chất thải xuống sông. Chủ phương tiện phải chịu trách nhiệm trong việc quản lý, vận hành phương tiện và chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động.

Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nghiêm túc chấp hành; không để xảy ra các trường hợp tương tự. Mọi hành vi vi phạm khi được phát hiện sẽ được kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật; các trường hợp vi phạm nghiêm trọng, tái phạm hoặc đồng thời không bảo đảm các điều kiện hoạt động sẽ được đề nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng các chế tài tương ứng theo quy định.