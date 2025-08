Vướng mặt bằng thi công cao tốc Hòa Liên-Túy Loan

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng và Đoàn công tác kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Hòa Liên-Túy Loan ngày 17/7. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng yêu cầu đơn vị thi công phải bảo đảm thông xe kỹ thuật trước ngày 19/8 và chuẩn bị các phương án đền bù cho các hộ dân đang vướng mặt bằng, cản trở thi công.

Theo đại diện Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh, đến nay sản lượng thực hiện dự án đạt hơn 502 tỷ đồng, tương đương 58,44% tổng giá trị. Dự án hiện đang tổ chức 20 mũi thi công 3 ca liên tục, tập trung vào các hạng mục mặt đường, bê-tông nhựa, hầm chui dân sinh, đường gom...

Tuy nhiên, vẫn còn một số vướng mắc, cụ thể: Khoảng 100m chưa thể thi công do vướng 9 hồ sơ đất ở tại phạm vi tuyến vuốt nối đường ĐH2, gây nguy cơ mất an toàn giao thông khi đưa vào khai thác. Tại xã Bà Nà, nhiều hộ dân phản đối thi công do cho rằng hoạt động lu rung gây nứt nhà, khu vực này dài khoảng 500m chưa thể triển khai lại.

Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Xây dựng làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị liên quan bàn giao mặt bằng sạch chậm nhất ngày 20/7; đồng thời vận động, xử lý tình trạng người dân cản trở thi công trước ngày 18/7 để bảo đảm mốc tiến độ thông xe.

Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng ưu tiên đẩy nhanh thủ tục 2 khu tái định cư, bảo đảm giải ngân hết phần vốn phục vụ giải phóng mặt bằng đã bố trí.

Ông Lê Thanh Bình, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, các nhà thầu đang tập trung làm mặt đường chính tuyến. Nếu thời tiết thuận lợi, toàn bộ mặt đường sẽ hoàn thành trước ngày 15/8, đủ điều kiện thông xe kỹ thuật vào 19/8/2025.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, thông xe kỹ thuật tuyến cao tốc Hòa Liên-Túy Loan trước ngày 19/8. (Trong ảnh: Cao tốc Hòa Liên-Túy Loan nhìn từ trên cao)

Hiện tại, các phương tiện đã có thể lưu thông toàn tuyến trên lớp bê tông nhựa dài 11,5km. Nút giao Hoàng Văn Thái – từng là điểm ùn tắc nhất cũng đã được khắc phục.

Sau khi nghe báo cáo từ chủ đầu tư, nhà thầu và các bên liên quan, Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng yêu cầu các đơn vị phải quyết liệt đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt đối với các đoạn đã bàn giao mặt bằng, không còn vướng mắc thì phải tập trung tối đa nhân lực, thiết bị để triển khai thi công.

Dự án đã nằm trong danh sách các công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Do đó, tuyến chính phải hoàn thành, thông xe kỹ thuật trước ngày 19/8.

Dự án cao tốc Hòa Liên-Túy Loan dài 11,5km, thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng. Tổng mức đầu tư hơn 2,1 nghìn tỷ đồng (kinh phí giải phóng mặt bằng: 951,19 tỷ đồng). Dự án khởi công tháng 9/2023, tiến độ hoàn thành tuyến chính cao tốc đến tháng 8/2025, hoàn thành toàn bộ dự án tháng 11/2025.