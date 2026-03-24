Kỳ công nghề đúc chậu bonsai

Chiếc chậu của ông Nhân đồng hành cùng các tác phẩm bonsai nghệ thuật

Tỉ mỉ

Cơ duyên đưa ông Nhân đến với nghề đúc chậu bắt nguồn từ chính sự khắt khe của một người chơi bonsai thứ thiệt. Ông kể: “Gần 20 năm đam mê với bonsai, tôi hiểu được tầm quan trọng của một chiếc chậu với những ai yêu thích nghệ thuật này. Nhiều khi có được gốc cây ưng ý nhưng kiếm “đỏ mắt” vẫn không tìm được chiếc chậu phù hợp. Bởi thế, tôi đã tự mày mò, nghiên cứu để tự tay làm nên những chiếc chậu này”.

Để tạo nên một chiếc chậu thủ công nghệ thuật, ông Nhân phải trải qua nhiều bước. “Trước hết, tôi cần phải biết dáng, thế hoặc loại cây bonsai nào sẽ được trồng trong chậu, rồi thực hiện theo nhu cầu của khách, hoặc chính tôi sẽ lên ý tưởng để tư vấn về hình dáng của chậu. Sau đó mới đến những công đoạn thô như trộn nguyên liệu, lên khuôn, tạo hình. Cuối cùng là công đoạn mài chậu và lên màu”, ông Nhân cho biết.

Khác với các dòng chậu đúc sẵn, chậu của ông Nhân được làm hoàn toàn thủ công. Từ đôi bàn tay khéo léo của ông, từng khối xi măng, cát sỏi thô biến thành những dáng chậu đa dạng từ hình tròn, vuông, chữ nhật thông thường cho đến các hình dáng nghệ thuật như hình áng mây, hình bầu dục mềm mại. Không chỉ hình dáng, những chiếc chậu được ông tạo ra còn có nhiều kích thước. Có chiếc chỉ nhỉnh hơn nắm tay một chút, dành riêng cho dòng bonsai mini. Nhưng cũng có chiếc dài đến 3m, đáp ứng nhu cầu cho những tác phẩm bonsai khổng lồ.

Ông Nhân phân tích: “Với tôi, dù lớn hay bé, có hình dạng nào thì những chiếc chậu cảnh cũng đều là bệ đỡ, giúp nâng tầm cho vẻ đẹp của gốc bonsai. Bởi thế, chậu càng tối giản bao nhiêu thì chủ thể là cây hay đá bonsai lại càng phô diễn được vẻ đẹp và nổi bật bấy nhiêu”.

Đa dạng mẫu mã

Thay vì các hoa văn cầu kỳ, những chiếc chậu của ông Nhân tập trung vào đường nét, hình khối và sự tỉ mỉ trong từng nhát bay. Cùng với hình dáng và hoa văn tối giản, bề mặt chậu còn được làm mịn một cách tinh tế và phối màu trung tính như xám, be, đen, ghi, kem... Từ đó, giúp thị giác của người xem tập trung hoàn toàn vào dáng, thế của cây bonsai.

Nhờ những điểm đặc biệt này, tiếng lành đồn xa, những chậu cảnh của ông Nhân từ làm cho cá nhân đã được nhiều người chơi bonsai xứ Huế và các tỉnh lân cận yêu thích. Thú vị hơn, nhiều tác phẩm bonsai đoạt giải cao tại các hội hoa xuân hay các cuộc thi sinh vật cảnh toàn quốc đã được trình diễn trên chính những chiếc chậu do ông Nhân đúc.

Ông Nguyễn Văn Lộc, người chơi bonsai với kinh nghiệm 25 năm tại phường Thuận Hóa cho biết: “Những chiếc chậu của ông Nguyễn Văn Nhân vừa tinh tế lại rất khiêm nhường nên đã tôn lên những nét đẹp, nghệ thuật của các gốc bonsai, từ đó tăng thêm vẻ đẹp cho cây và non bộ. Cùng với đó, độ bền và khả năng giữ ẩm, thoát nước của chậu cũng rất tốt, giúp cây phát triển ổn định. Vài năm trở lại đây, tất cả các tác phẩm bonsai của tôi đoạt các giải thưởng đều có sự góp mặt của những chiếc chậu do ông Nhân đúc”.

Hiện nay, tùy kích thước và độ khó, giá thành chậu bonsai thủ công do ông Nguyễn Văn Nhân sản xuất khá đa dạng, từ 60.000 đồng đến 6 triệu đồng/chiếc. Dù ở mức giá nào, tiêu chí bền và đẹp vẫn luôn được ông đặt lên hàng đầu. Mỗi năm, ông đúc hàng trăm chiếc chậu, vừa mang lại thu nhập ổn định, vừa thỏa niềm đam mê sáng tạo của bản thân. “Đối với tôi, niềm vui còn nhân lên gấp bội khi thấy những đứa con tinh thần của mình được đồng hành cùng các tác phẩm bonsai nghệ thuật. Hy vọng những chiếc chậu này sẽ góp phần phát triển nét đẹp của thú chơi bonsai tại Cố đô”, ông Nhân nói.