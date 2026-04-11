Việt Nam luôn là thành viên tích cực, có trách nhiệm của Tổ chức Thương mại Thế giới

Đại sứ Mai Phan Dũng gặp Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala ngày 10/4.

Đó là khẳng định của Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Mai Phan Dũng trong cuộc gặp Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala ngày 10/4.

Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi về kết quả Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 14 (MC14), định hướng công việc thời gian tới của tổ chức, cũng như tái khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam đối với hệ thống thương mại đa phương.

Tái khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam, Đại sứ Mai Phan Dũng cho biết, Việt Nam luôn là thành viên tích cực, có trách nhiệm của WTO, tham gia đầy đủ các hoạt động, phiên thảo luận và sự kiện bên lề, đồng thời thường xuyên có phát biểu, đóng góp vào các hồ sơ đàm phán lớn.

Việt Nam kiên định ủng hộ các nguyên tắc cốt lõi của WTO, trong đó có nguyên tắc đồng thuận, quy chế tối huệ quốc MFN - một nguyên tắc quan trọng trong thương mại quốc tế, đối xử đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển, cũng như bảo đảm sân chơi bình đẳng giữa các thành viên.

“Đối với Việt Nam, WTO tiếp tục giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng các quy tắc thương mại ổn định, có thể dự đoán và công bằng, qua đó góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng của các thành viên, nhất là các nước đang phát triển”, Đại sứ Mai Phan Dũng nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Đại sứ Mai Phan Dũng cũng thông tin tới Tổng Giám đốc WTO về những bước đi mới của Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó có việc tham gia một số sáng kiến và tiến trình quan trọng của WTO.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Mai Phan Dũng cũng thông báo với Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala về việc Quốc hội Việt Nam đã vừa tổ chức thành công và bầu ra các vị trí lãnh đạo quan trọng nhất của đất nước là Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội cho nhiệm kỳ tới.

Thảo luận thương mại điện tử về phương hướng công việc sau MC14, Tổng Giám đốc WTO bày tỏ đánh giá tích cực đối với cách tiếp cận ngày càng chủ động, cởi mở của Việt Nam, đồng thời ghi nhận và hoan nghênh những đóng góp thiết thực của Việt Nam tại WTO.

Tổng Giám đốc WTO cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục thúc đẩy gia hạn lệnh tạm hoãn đánh thuế thương mại điện tử, xử lý vấn đề “không vi phạm và tình huống khác” trong Hiệp định TRIPS (Điều ước quốc tế đa phương về sở hữu trí tuệ, thương mại trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ), cũng như duy trì động lực đàm phán giữa các thành viên chủ chốt.

Tổng Giám đốc WTO cho rằng, cộng đồng thành viên không nên bị chi phối bởi các đánh giá bi quan từ truyền thông, mà cần tập trung vào công việc thực chất để chứng minh hiệu quả của hệ thống.

Cuộc gặp diễn ra trong không khí cởi mở, thẳng thắn và xây dựng, phản ánh quyết tâm chung trong việc củng cố vai trò trung tâm của WTO, duy trì đà cải cách và tăng cường hiệu quả của hệ thống thương mại đa biên trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức.

