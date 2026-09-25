Hơn 86 tỷ đồng hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng thiên tai

Người dân nuôi cá lồng trên khu vực đầm phá thuộc phường Thuận An, TP. Huế.

Trước đó, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 3011/QĐ-UBND ngày 4/9/2026 về việc bổ sung nguồn kinh phí hơn 86,1 tỷ đồng nhằm hỗ trợ UBND các xã, phường triển khai chính sách khôi phục sản xuất nông nghiệp tại các vùng chịu thiệt hại do thiên tai và dịch hại thực vật.

Theo đó, tổng kinh phí được trích từ nguồn ngân sách Trung ương và dự phòng ngân sách thành phố là 86.132.779.000 đồng. Cụ thể, nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu theo Quyết định số 1114/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chiếm 48.796.000.000 đồng, trong khi nguồn dự phòng ngân sách thành phố đóng góp 37.336.779.000 đồng.

Khoản kinh phí này được triển khai thực hiện theo đúng tinh thần Nghị định số 09/2025/NĐ-CP ngày 10/1/2025 của Chính phủ và Kết luận số 608-KL/TU ngày 27/8/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Huế về phương án phân bổ kinh phí khắc phục thiên tai do mưa lũ năm 2025.

Để đảm bảo nguồn vốn đến đúng đối tượng và phát huy hiệu quả, UBND thành phố giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện trong việc lập thủ tục cấp phát, theo dõi tiến độ giải ngân cũng như phối hợp chặt chẽ với Sở NN&MT cùng Kho bạc Nhà nước Khu vực XIII để xử lý các vấn đề phát sinh theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Sở NN&MT có trách nhiệm chủ trì, đôn đốc và hướng dẫn UBND các xã, phường thực hiện chính sách tuân thủ trình tự, đúng đối tượng, điều kiện và mức hỗ trợ. Thành phố cũng yêu cầu UBND các địa phương thụ hưởng nguồn kinh phí phải tổ chức chi trả kịp thời, công khai minh bạch danh sách và mức hỗ trợ, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, trùng lặp hoặc hỗ trợ sai đối tượng, qua đó tạo động lực vững chắc giúp người dân nhanh chóng ổn định đời sống và khôi phục hoạt động sản xuất nông nghiệp.