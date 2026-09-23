Đào Tấn Diamond cất nóc: Lời cam kết được hiện thực hóa trên công trường và trên thị trường

Thị trường bất động sản (BĐS) đang bước vào giai đoạn sàng lọc. Người mua đã không còn dễ dàng gật đầu vì những lời hứa trên giấy, mà đòi hỏi pháp lý rõ ràng, tiến độ thật và sản phẩm giá trị thật. Trong bối cảnh đó, việc Đào Tấn Diamond “sold out” bảng hàng và cất nóc vượt kế hoạch đã trở thành một điểm sáng trên thị trường BĐS Huế. Kết quả đó không phải là ngẫu nhiên, nó được xây dựng từ uy tín, sự quyết tâm và nỗ lực của CĐT, Đơn vị phát triển, Nhà thầu thi công và các Đại lý bán hàng.

Cất nóc đúng hẹn: Cam kết được giữ bằng hành động

Buổi lễ cất nóc có sự tham dự của Công ty Cổ phần Đầu tư Newland – Chủ đầu tư dự án, Công ty Cổ phần Bất động sản Max Thăng Long - Đơn vị phát triển, Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel (Viettel Construction) - Tổng thầu thi công cùng 02 Đại lý phân phối chính thức là Công ty Cổ phần Công nghệ Bất động sản ProHouzing Huế (ProHouzing) và Công ty Cổ phần Địa ốc Fuji Miền Trung (Fujiland Huế).

Đào Tấn Diamond khởi công xây dựng nhà ở từ tháng 3/2026 tại khu vực Đào Tấn – Trần Thái Tông – Đồng Khởi, trên quy mô hơn 6.300 m² với sự nỗ lực rất cao của đơn vị thi công Viettel Construction. Dự án đã vượt kế hoạch đề ra như lời khẳng định với khách hàng đã đặt niềm tin vào lời cam kết.

Mỗi tầng sàn hoàn thành đúng hạn là một lời hứa được thực hiện, và lễ cất nóc hôm nay là lời khẳng định rõ ràng nhất rằng Đào Tấn Diamond đang đi đúng lộ trình hướng tới bàn giao.

Uy tín Chủ đầu tư: Nền móng của niềm tin

Đằng sau một dự án về đích đúng hẹn là năng lực tài chính, kinh nghiệm triển khai và sự nhất quán trong cam kết của CĐT. Newland đã xây dựng nền tảng vững chắc cho Đào Tấn Diamond ngay từ khâu chuẩn bị, lựa chọn đối tác đến điều phối triển khai, bảo đảm dự án được vận hành minh bạch và bài bản.

Chất lượng công trình: Dấu ấn của Tổng thầu Viettel Construction

Nếu tiến độ là lời hứa với thời gian, thì chất lượng là lời hứa với tương lai của tài sản. Việc lựa chọn Viettel Construction làm Tổng thầu cho thấy Đào Tấn Diamond đặt tiêu chuẩn thi công ở mức cao ngay từ đầu.

Là thương hiệu thuộc hệ sinh thái Viettel, Viettel Construction mang đến công trường tính kỷ luật, quy trình quản lý chặt chẽ và năng lực tổ chức thi công đồng bộ. Mỗi hạng mục của Đào Tấn Diamond được triển khai với yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật và an toàn, qua đó bảo đảm công trình không chỉ về đích đúng tiến độ mà còn bền vững về chất lượng.

Max Thăng Long: Đi đúng hướng từ bài toán sản phẩm

Thanh khoản 100% giỏ hàng trước thời điểm cất nóc là kết quả trực tiếp của một chiến lược phát triển được tính toán kỹ lưỡng. Với vai trò Đơn vị phát triển dự án, Max Thăng Long đã bắt đầu từ việc hiểu thị trường, trước khi đưa ra sản phẩm.

Huế là thị trường có đặc thù riêng. Người mua tại đây coi trọng khả năng tích sản, tính bền vững của tài sản, vị trí, công năng và tiềm năng khai thác kinh doanh. Nắm bắt điều đó, Max Thăng Long định hướng Đào Tấn Diamond gắn chặt với giá trị sẵn có của khu vực thay vì tạo ra một sản phẩm tách rời bối cảnh đô thị. Vị trí Đào Tấn - Trần Thái Tông - Đồng Khởi kết nối thuận tiện với các khu vực hiện hữu của Huế và hệ thống tiện ích đô thị, trở thành điểm tựa để dòng nhà phố thương mại vừa đáp ứng nhu cầu an cư, vừa mở ra khả năng kinh doanh.

Sự nhất quán từ nghiên cứu, định vị đến tổ chức kinh doanh đã chứng minh rằng Max Thăng Long đang đi đúng hướng, và thị trường đã phản hồi bằng mức độ đón nhận rõ ràng.

ProHouzing và Fuji Land: Am hiểu thị trường, tận tâm phục vụ

Mắt xích cuối cùng đưa sản phẩm đến tay khách hàng là hệ thống phân phối. Hai Đại lý phân phối là ProHouzing và Fuji Land đã phát huy lợi thế am hiểu thị trường địa phương và mạng lưới khách hàng rộng khắp, tư vấn tận tâm và kết nối sản phẩm đến đúng những người có nhu cầu phù hợp.

Trong thời gian ngắn vỏn vẹn 6 tháng, hai đơn vị đã bám sát kế hoạch, sold out toàn bộ giỏ hàng.

Hệ sinh thái đồng bộ, niềm tin được kiểm chứng

Nhìn tổng thể, thành công của Đào Tấn Diamond đến từ sự phối hợp xuyên suốt của những đơn vị có năng lực. Newland đặt nền móng bằng uy tín; Viettel Construction bảo chứng bằng chất lượng và tiến độ; Max Thăng Long dẫn dắt bằng tư duy phát triển sản phẩm đúng hướng; ProHouzing và Fuji Land đưa giá trị ấy đến với khách hàng.

Cột mốc 25/9/2026 vì thế không chỉ là một nghi thức trên công trường. Đó là lời khẳng định rằng tại thị trường Huế, những dự án có vị trí tốt, sản phẩm rõ ràng và được triển khai bởi các đơn vị có trách nhiệm sẽ luôn tìm được chỗ đứng vững chắc trong lòng khách hàng. Với Đào Tấn Diamond, cam kết đã được giữ trọn và hành trình hướng tới bàn giao đang tiếp tục trên nền tảng niềm tin ấy.