19 hóa đơn may mắn được lựa chọn trao thưởng

HNN.VN - Ngày 29/12, Thuế thành phố tổ chức chương trình lựa chọn hóa đơn may mắn cho những hóa đơn thuộc quý III/2025.

 Chủ tịch Hội đồng giám sát bấm nút lựa chọn hóa đơn may mắn 

Hoạt động này nhằm khuyến khích người mua lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, góp phần thúc đẩy thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hóa phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, bảo vệ quyền lợi cho người mua. Đồng thời, khuyến khích người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, tăng cường tính minh bạch, công bằng trong môi trường đầu tư kinh doanh.

Chương trình lựa chọn hóa đơn may mắn có sự giám sát chặt chẽ của hội đồng giám sát, đảm bảo tính khách quan, minh bạch, đúng quy định. Theo đó, mỗi hóa đơn được người bán xuất, người mua sẽ có cơ hội nhận được các giải thưởng của chương trình. Theo kết quả rà soát dữ liệu hóa đơn quý III/2025, thời gian từ 1/7 đến 30/9/2025 có 85.776 hóa đơn hợp lệ được đưa vào lựa chọn.

Tại chương trình, bà Ngô Thị Kiều Thư, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Hội đồng giám sát chương trình lựa chọn hóa đơn may mắn đã bấm nút lựa chọn 19 hóa đơn may mắn trao thưởng bao gồm: 1 giải nhất; 3 giải nhì; 5 giải ba và 10 giải khuyến khích. Việc trao thưởng sẽ được Thuế thành phố tổ chức, thời gian cụ thể theo giấy mời của Thuế thành phố gửi đến cho các cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng. Ngoài ra, các cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng không thể đến tham dự buổi trao thưởng có thể đến Thuế thành phố để nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày 29/12/2025.

Hoàng Anh
Kết nối tiêu thụ sản phẩm địa phương

Hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản, đặc sản, OCOP, thủ công mỹ nghệ tại thành phố Huế năm 2025 được Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức trong 3 ngày từ 26 đến 28/12.

Kết nối tiêu thụ sản phẩm địa phương
Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ hộ kinh doanh trong kê khai thuế

Tư vấn và giới thiệu giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh (HKD) chuyển đổi mô hình quản lý thuế là nội dung hội nghị được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) chi nhánh Huế, phối hợp với Thuế Cơ sở 2, chi nhánh Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp ABIC Thừa Thiên Huế, Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam VNPAY tổ chức chiều 26/12.

Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ hộ kinh doanh trong kê khai thuế
Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030:
Phát triển nông nghiệp gắn với lợi thế đặc thù của Huế

Sáng 25/12, Hội Nông dân thành phố Huế long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội trong bối cảnh thành phố vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phát triển nông nghiệp gắn với lợi thế đặc thù của Huế
Kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản, đặc sản, OCOP

Chương trình kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản, đặc sản, OCOP, thủ công mỹ nghệ tại thành phố Huế năm 2025 sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 26 đến 28/12 tại Phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, khu vực cổng vào đường Phạm Hồng Thái, giáp khu nhà đất số 15 Lê Lợi.

Kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản, đặc sản, OCOP

