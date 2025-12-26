19 hóa đơn may mắn được lựa chọn trao thưởng

Chủ tịch Hội đồng giám sát bấm nút lựa chọn hóa đơn may mắn

Hoạt động này nhằm khuyến khích người mua lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, góp phần thúc đẩy thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hóa phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, bảo vệ quyền lợi cho người mua. Đồng thời, khuyến khích người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, tăng cường tính minh bạch, công bằng trong môi trường đầu tư kinh doanh.

Chương trình lựa chọn hóa đơn may mắn có sự giám sát chặt chẽ của hội đồng giám sát, đảm bảo tính khách quan, minh bạch, đúng quy định. Theo đó, mỗi hóa đơn được người bán xuất, người mua sẽ có cơ hội nhận được các giải thưởng của chương trình. Theo kết quả rà soát dữ liệu hóa đơn quý III/2025, thời gian từ 1/7 đến 30/9/2025 có 85.776 hóa đơn hợp lệ được đưa vào lựa chọn.

Tại chương trình, bà Ngô Thị Kiều Thư, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Hội đồng giám sát chương trình lựa chọn hóa đơn may mắn đã bấm nút lựa chọn 19 hóa đơn may mắn trao thưởng bao gồm: 1 giải nhất; 3 giải nhì; 5 giải ba và 10 giải khuyến khích. Việc trao thưởng sẽ được Thuế thành phố tổ chức, thời gian cụ thể theo giấy mời của Thuế thành phố gửi đến cho các cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng. Ngoài ra, các cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng không thể đến tham dự buổi trao thưởng có thể đến Thuế thành phố để nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày 29/12/2025.