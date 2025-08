Tháo gỡ khó khăn, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm

Ông La Phúc Thành, Giám đốc Sở Tài chính

Ông La Phúc Thành, Giám đốc Sở Tài chính: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng 6 tháng cuối năm đạt 10,6%

Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2025 của thành phố đạt 9,39%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 7.430 tỷ đồng, bằng 47,1% kế hoạch đề ra. Vì vậy, trong 6 tháng cuối năm, mục tiêu tăng trưởng của thành phố được đặt ra ít nhất phải đạt 10,6% và thu ngân sách phải đạt gần 53% mới đảm bảo được yêu cầu.

Để có thể đạt được 2 mục tiêu quan trọng trên, đòi hỏi phải kịp thời tháo gỡ những khó khăn, triển khai hiệu quả, đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực. Cụ thể, với ngành dịch vụ tiếp tục tổ chức các lễ hội, sự kiện nằm trong các hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia 2025, Festival Huế; tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, hỗ trợ tối đa để các doanh nghiệp mới đăng ký và đi vào hoạt động hiệu quả. Phấn đấu trong năm 2025, có trên 1.000 doanh nghiệp mới đăng ký hoạt động.

Đối với lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, tập trung hỗ trợ các dự án trọng điểm, tạo năng lực mới đối với các dự án sản xuất, như: Dự án Khu Liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế giai đoạn 2 - 3; Nhà máy Kanglongda Huế giai đoạn 2 - 3; nhà máy Bia… Hỗ trợ tháo gỡ khó khăn đất đai, thị trường tiêu thụ đối với các sản phẩm chủ lực, như bia, xi măng, dệt may… Hỗ trợ một số dự án mới đi vào hoạt động. Đối với ngành nông - lâm - thủy sản cần chủ động phòng ngừa sâu bệnh, tăng năng suất cây trồng, mở rộng nuôi trồng theo mô hình tập trung quy mô lớn…

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng: Nhiều dự án mới được nâng cấp, hoàn thành tạo điều kiện kinh tế phát triển

Từ khi hợp nhất giữa Sở Xây dựng (cũ) và Sở Giao thông vận tải thành Sở Xây dựng mới, bộ máy đã hoạt động hiệu quả. Sở đã chủ động thực hiện các chương trình, đề án được giao tại chương trình công tác năm 2025 của UBND thành phố đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. Các chỉ tiêu của ngành xây dựng trong 6 tháng đầu năm có tốc độ tăng trưởng trên 10%. Công tác xóa nhà tạm cơ bản xong, chỉ còn còn 1 nhà ở xã A Lưới 4 được hoàn thành trong tháng 7/2025.

Xác định xây dựng là ngành chủ lực, đóng góp quan trọng trong sự phát triển chung của toàn thành phố, trong thời gian đến, ngành sẽ chủ động tham mưu, giải quyết các vấn đề liên quan đến thực hiện dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua địa bàn thành phố; phối hợp với các đơn vị để khởi công nâng cấp đường cao tốc Quảng Trị - Huế từ 2 làn xe lên 4 làn xe, dự kiến trong tháng 8 - 9/2025 sẽ khởi công; tham mưu để sớm thành lập hiệp hội logistics trên địa bàn, nhằm kết nối, hợp tác với các đối tác, giảm chi phí, tăng năng lực cạnh tranh lĩnh vực; chuẩn bị điều kiện để thông xe kỹ thuật và đưa vào hoạt động cầu vượt cửa biển Thuận An… Bên cạnh đó, ngành cũng đã tham mưu cho UBND thành phố kế hoạch phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2025 - 2030. Thời gian qua đã khởi công nhiều dự án để cung ứng nhu cầu của xã hội… Đây là những dự án được nâng cấp, hoàn thành tạo điều kiện cho kinh tế thành phố phát triển.

Bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch

Bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch: Hiệu quả bước đầu từ quảng bá, kích cầu du lịch

Trong 6 tháng đầu năm, lượng khách du lịch đến Huế tăng mạnh, ước đạt hơn 3,3 triệu lượt, tăng 71% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế ước đạt 1,16 triệu lượt, tăng 41,6% so với cùng kỳ; tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 6.370 tỷ đồng, tăng 59,2% so với cùng kỳ. Bên cạnh bức tranh sáng đó, thì thời gian qua ghi nhận sự sụt giảm của nhiều thị trường khách châu Á, đòi hỏi ngành tiếp tục có những giải pháp mới trong thu hút dòng khách này.

Ngành du lịch đã tập trung cho công tác quảng bá, kích cầu du lịch ở các thị trường châu Âu bằng những sự kiện giới thiệu văn hóa, ẩm thực đặc sắc; đồng thời làm việc với nhiều đối tác. Dù hiệu quả trước mắt chưa cao, song những kỳ vọng cho tương lai là rất lớn, vì bước đầu đã có những hợp tác giữa doanh nghiệp Huế với các đối tác để đưa khách đến thành phố trong giai đoạn cuối năm.

Với sản phẩm du lịch, ngành sẽ tiếp tục phải triển loại hình du lịch âm nhạc. Minh chứng từ sự kiện âm nhạc Mega Booming diễn ra đầu tháng 7 vừa qua, đã thu hút lượng lớn du khách, kể cả khách nước ngoài; tập trung tháo gỡ khó khăn để phát triển dịch vụ lưu trú, nhất là từ 3-5 sao. Về việc thu hút khách tàu biển, ngành sẽ chủ động tham mưu, tăng cường kêu gọi doanh nghiệp đầu tư dịch vụ về ẩm thực, các shows diễn tại khu vực xã Chân Mây - Lăng Cô, cũng như các dịch vụ bổ trợ ở tuyến đường từ cảng biển lên trung tâm thành phố.

Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường

Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường: Phối hợp tuyên truyền để tăng sức mua thịt lợn

Thời gian qua, trên địa bàn xuất hiện nhiều ca mắc liên cầu lợn. Sau khi phát hiện, ngành đã phối hợp với các đơn vị tiến hành lấy mẫu tất cả các trang trại nuôi lợn trên địa bàn thành phố. Kết quả không có mầm bệnh liên cầu lợn nào ở các trang trại được lấy mẫu. Bên cạnh đó, qua kiểm tra các lò mổ cũng không ghi nhận lợn nhiễm bệnh. Dù thế, việc xuất hiện các ca mắc đã ít nhiều ảnh hưởng đến sức tiêu thụ thịt lợn trên địa bàn, ảnh hưởng đến người chăn nuôi.

Trước tình hình này, cần tăng cường tuyên truyền để người dân nắm bắt tình hình, tìm mua những địa chỉ bán thịt lợn an toàn, có nguồn gốc; người dân cần tăng cường ăn chín uống sôi. Trong giai đoạn này, rất cần sự vào cuộc của chính quyền 40 xã, phường trên địa bàn thành phố để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả; qua đó, giúp người chăn nuôi duy trì và phát triển đàn lợn nuôi trong thời gian đến.