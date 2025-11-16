Sớm bàn giao hạng mục kè sông Đông Ba cho đơn vị quản lý

Kè sông Đông Ba đã hoàn thành

Chỉnh trang tuyến phố đẹp

Hạng mục kè dọc sông Đông Ba (qua phường Phú Xuân, TP. Huế) thuộc gói thầu số 24, gồm: Hệ thống thoát nước và vỉa hè 4 phường nội thành; Nạo vét và kè hồ kinh thành; Chỉnh trang và xây dựng bờ kè dọc sông Đông Ba do Ban Quản lý Dự án (QLDA) Chương trình Phát triển các đô thị loại II - Đô thị xanh DA thành phần Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 233 tỷ đồng. Gói thầu được khởi công năm 2021 do Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại 299 thi công, với giá trị thực hiện đến nay hơn 208 tỷ đồng, đạt khoảng 90% khối lượng hợp đồng. Trong đó, hạng mục kè sông Đông Ba đã thi công hoàn thành, nhà thầu đang nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng.

Mới đây, tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND thành phố, người dân phản ánh tuyến kè sông Đông Ba đã xây dựng xong khá lâu nhưng chưa được chủ đầu tư bàn giao cho đơn vị quản lý để đưa vào sử dụng. Đồng thời, tuyến lan can hai bên bờ kè đang bị xuống cấp gây nguy hiểm cho người dân, đề nghị phía chủ đầu tư sớm sửa chữa.

Ghi nhận của PV cho thấy, hiện tuyến kè sông Đông Ba đã thi công hoàn thành, không còn công nhân thi công trên tuyến. Mỗi đoạn tuyến, đơn vị thi công đã hoàn thành các điểm dừng chân ngắm cảnh có lan can bảo vệ. Sau mưa lũ, khu vực này trở nên nhếch nhác, nên người dân, đơn vị quản lý môi trường đô thị đã dọn dẹp bùn đất dọc hai bên kè, đường đi bộ. Trên vỉa hè phía bờ sông, các tổ chức đoàn thể của tổ dân phố 8, phường Phú Xuân cũng chỉnh trang, trồng hoa, cây cảnh ven đường và bố trí các điểm thu gom rác công cộng.

Bà Võ Thị Huyền, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ tổ 8 cho biết: Tuyến kè - đường sông Đông Ba được xây dựng mấy năm trước là niềm phấn khởi của bà con nơi đây, nhằm phòng, chống sạt lở bờ sông và chỉnh trang khu vực ven sông, tạo điểm vui chơi, đi bộ cho người dân. Để xây dựng tuyến phố xanh - sạch - sáng, chi hội phụ nữ cũng đã trồng hoa, cây cảnh, chỉnh trang tuyến kè ven sông, bố trí các điểm thu rác công cộng ở điểm dừng chân… Tuy nhiên, dù xây dựng xong đã lâu, đã đi vào sử dụng nhưng vẫn chưa bàn giao cho đơn vị quản lý. Ngoài ra, hệ thống lan can cũng lung lay, xuống cấp, gây nguy hiểm cho người dân cũng như du khách. Bà con đề nghị chủ đầu tư sớm khắc phục nhằm đảm bảo an toàn.

Tuyến đường đi bộ ven sông Đông Ba đã hoàn thành, cần sớm bàn giao công trình cho đơn vị quản lý

Sớm bàn giao công trình

Liên quan đến nội dung phản ánh của cử tri, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) cho biết, hạng mục kè dọc sông Đông Ba đã thi công hoàn thành và đơn vị này đã có báo cáo tại Công văn số 5740/SNNMT-TL ngày 26/9/2025, về việc kiểm tra công tác nghiệm thu thi công và trước đó đã được UBND thành phố thống nhất chủ trương giao đơn vị tiếp nhận, quản lý, sử dụng tại Công văn số 1521/UBND-XD ngày 13/2/2025. Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư chưa bàn giao cho các đơn vị tiếp nhận.

Liên quan đến nội dung cử tri vừa phản ánh, UBND phường Phú Xuân đã có Công văn số 2960/UBND-TH ngày 11/11/2025 gửi UBND thành phố về việc kiến nghị chủ đầu tư và các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện hồ sơ và thực hiện việc bàn giao, đưa vào sử dụng cho đơn vị tiếp nhận là Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng quản lý theo quy định. Đối với việc đề nghị sửa chữa lan can bị hư hỏng, Sở NN&MT đã phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu khẩn trương khắc phục, sửa chữa theo hồ sơ thiết kế để đảm bảo an toàn và ổn định công trình. Đến nay, hạng mục lan can đã được gia cố và sửa chữa hoàn thiện.

Ông Lê Thành Bắc, Phó Giám đốc Ban QLDA Chương trình Phát triển các đô thị loại II cho biết, hiện nhà thầu và chủ đầu tư đang thực hiện thủ tục quyết toán hạng mục công trình theo hiện trạng giải phóng mặt bằng đối với gói thầu số 24. Riêng đối với hạng mục kè sông Đông Ba thuộc gói thầu này, các đơn vị liên quan đang hoàn thiện hồ sơ và thực hiện việc bàn giao đưa vào sử dụng cho đơn vị tiếp nhận là Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng quản lý. Đến thời điểm hiện tại, việc sửa chữa hư hỏng lan can tuyến kè đã hoàn thiện và đảm bảo an toàn cho người dân cũng như sự ổn định của công trình.