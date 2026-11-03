Các đại biểu tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung phân tích tiềm năng, thực trạng và những khó khăn trong liên kết giữa khu vực kinh tế tập thể với kinh tế tư nhân. Với lợi thế về nông nghiệp, lâm nghiệp, dược liệu, sản phẩm làng nghề và du lịch cộng đồng, Huế có nhiều điều kiện để phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh gắn với sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm chất thải và bảo vệ môi trường.

Trong mối liên kết này, HTX giữ vai trò tập hợp thành viên, tổ chức sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu và kiểm soát chất lượng đầu vào. Doanh nghiệp có thể hỗ trợ về vốn, công nghệ, chế biến, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Sự phối hợp giữa hai bên là cơ sở hình thành chuỗi giá trị ổn định, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm.

Tuy nhiên, nhiều HTX còn hạn chế về tài chính, công nghệ, năng lực quản trị và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng. Liên kết với doanh nghiệp chưa bền chặt, một số nơi chủ yếu dừng ở hoạt động mua bán sản phẩm, thiếu những thỏa thuận hợp tác lâu dài.

Liên minh HTX kết nối tiêu thụ sản phẩm cho các HTX.

Các đại biểu cũng đề xuất tăng cường kết nối HTX với doanh nghiệp theo nhu cầu cụ thể; xây dựng thỏa thuận rõ ràng về chất lượng, sản lượng, giá cả, thanh toán và chia sẻ rủi ro. Đồng thời, cần hỗ trợ tiếp cận vốn, chuyển giao kỹ thuật, ứng dụng công nghệ số và truy xuất nguồn gốc. Việc chuyển đổi xanh cần phù hợp với năng lực từng HTX, bắt đầu từ những giải pháp thiết thực như tiết kiệm điện, nước, giảm hao hụt sau thu hoạch, thu gom và tận dụng phụ phẩm.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố nhấn mạnh, liên kết giữa HTX và doanh nghiệp cần dựa trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, phát huy thế mạnh của mỗi bên. Các sở, ngành, địa phương, hiệp hội và đơn vị chuyên môn cần chủ động đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho HTX, doanh nghiệp; chú trọng liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị.