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ClockThứ Năm, 06/08/2026 14:42

Giữ đồng ruộng sạch hơn từ những hành động nhỏ

HNN - Trên những bờ ruộng ở xã Hưng Lộc, hình ảnh chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật nằm lẫn trong cỏ hay ven mương nước đã giảm dần. Sau nhiều đợt phát động bảo vệ môi trường và triển khai mô hình “Nói không với chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng”, người dân không chỉ thay đổi thói quen mà còn nhắc nhau giữ gìn đồng ruộng sạch hơn từ những hành động nhỏ.

Khởi nghiệp từ rơm

 Hoạt động thu gom chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng của nông dân Hợp tác xã Nông nghiệp Bắc Sơn.

Thay đổi thói quen

Sau mỗi buổi sáng thăm đồng, những thành viên Ban Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp (HTX NN) Bắc Sơn cùng nông dân đi dọc các bờ cỏ, mương nước để nhặt những chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật còn sót lại. Nếu trước đây, chỉ cần đi một đoạn ngắn trên cánh đồng cũng dễ dàng bắt gặp những vỏ chai nằm lẫn trong cỏ thì nay số lượng đã giảm đi nhiều.

Sự thay đổi ấy bắt đầu từ những người từng có thói quen bỏ lại chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng. Anh Nguyễn Tất Tư (sinh năm 1984) nói: “Trước đây, tôi cũng nhiều lần phun thuốc xong rồi vứt lại chai lọ, bao bì trên đồng ruộng do không có thùng chứa, đem về nhà thì ảnh hưởng đến sức khỏe gia đình. Từ khi xã triển khai mô hình "Nói không với chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng", người dân cũng ý thức hơn”.

Câu chuyện vứt chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật từng là nỗi trăn trở trên nhiều cánh đồng. Không ít người hiểu việc làm này gây ô nhiễm môi trường, nhưng vì sự thuận tiện hoặc chưa có nơi thu gom phù hợp nên thói quen ấy vẫn tồn tại trong thời gian dài.

HTX NN Bắc Sơn là một trong những đơn vị sớm tìm cách thay đổi nhận thức của nông dân. Ông Phan Xuân Hòa, Giám đốc HTX này cho biết, cách đây khoảng 4 năm, HTX đã từng bước tuyên truyền, vận động người dân thay đổi thói quen, nâng cao ý thức trong việc bảo vệ đồng ruộng.

Cùng với những chuyển biến bước đầu tại HTX NN Bắc Sơn, các HTX và Hội Nông dân xã Hưng Lộc cũng đồng loạt triển khai nhiều đợt tuyên truyền, vận động người dân chung tay bảo vệ môi trường, xác định đây là việc làm không thể nóng vội mà cần kiên trì theo cách “mưa dầm thấm lâu”, từng bước thay đổi nhận thức và hành động của người dân. Các phong trào “Nói không với chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng” và “Không đốt rơm rạ trên đồng ruộng” cũng được triển khai gắn với các hoạt động tuyên truyền thường xuyên.

Ông Trần Minh Cường, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hưng Lộc chia sẻ, thực tế, vẫn còn một bộ phận người dân chưa có ý thức tốt, trong khi chế tài xử phạt còn thiếu. Tuy nhiên so với giai đoạn trước, tình trạng vứt chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã giảm đi nhiều.

Gắn với mô hình thiết thực

Theo ông Trần Minh Cường, trong sản xuất nông nghiệp hiện nay, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật vẫn là giải pháp cần thiết để phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ cây trồng. Trung bình mỗi vụ lúa, nông dân sử dụng thuốc từ 3 - 4 đợt. Với hơn 750ha lúa và 4 HTX NN trên địa bàn, nếu không có giải pháp thu gom hiệu quả thì lượng chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật bỏ lại trên đồng sẽ rất lớn.

Để mô hình “Hội viên nông dân nói không với chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng” phát huy hiệu quả, HTX cũng bổ sung thêm lu, bể chứa rác trên đồng ruộng, đồng thời phối hợp với đơn vị môi trường thu gom định kỳ về điểm tập kết. Việc tuyên truyền không chỉ diễn ra trong các cuộc họp của hội nông dân hay tổ sản xuất mà còn được lồng ghép vào các buổi thăm đồng hằng tuần. Hệ thống loa của các tổ sản xuất cũng được tận dụng để thường xuyên nhắc nhở, lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đến từng hộ dân.

Anh Nguyễn Tất Tư cho rằng, khi triển khai mô hình, nông dân cũng chủ động nhắc nhở nhau, mỗi người góp một tiếng nói, lâu dần sẽ thành thói quen. Khi ai cũng có ý thức bỏ chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật đúng nơi quy định thì đồng ruộng sẽ ngày càng sạch hơn.

Bài, ảnh: HỮU PHÚC
 Từ khóa:
giữ đồng ruộng sạchhành động nhỏ
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