“Tắt đèn 1 giờ” - Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

Các DN tại các KCN ở TP. Huế thường xuyên hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất hàng năm

Năm nay, chương trình do Bộ Công Thương Việt Nam phát động với thông điệp “Sáng tạo xanh - Tương lai xanh”, hướng đến lan tỏa tinh thần sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Sự kiện Giờ Trái đất được Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên khởi xướng từ năm 2007.

Tại Việt Nam, chiến dịch được hưởng ứng từ năm 2009 với sự tham gia của 6 tỉnh, thành phố, trong đó có TP. Huế. Sau 16 năm triển khai, chương trình đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Không chỉ dừng lại ở ý nghĩa tuyên truyền, Giờ Trái đất còn mang lại hiệu quả cụ thể.

Tại TP. Huế, sản lượng điện tiết kiệm được trong thời gian diễn ra sự kiện năm 2024 đạt 18.100kWh; đến năm 2025 con số này khoảng 14.700kWh. Đây là minh chứng cho sự hưởng ứng tích cực của người dân và các tổ chức trên địa bàn; đồng thời cho thấy tiềm năng lớn trong việc tiết kiệm điện nếu thói quen sử dụng năng lượng hợp lý được duy trì thường xuyên.

Những năm qua, hình ảnh nhiều công viên, công sở, khách sạn, nhà hàng tự nguyện tắt điện, thắp nến trong Giờ Trái đất đã trở nên quen thuộc. Tuy nhiên, vẫn còn không ít nơi sử dụng điện lãng phí, chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa của hành động “Tắt đèn 1 giờ”.

Thực tế cho thấy, không ít người vẫn xem Giờ Trái đất đơn thuần là một hoạt động mang tính hình thức. Trong khi đó, ý nghĩa cốt lõi của chương trình không chỉ dừng lại ở việc tắt điện trong 1 giờ mà quan trọng hơn là hình thành thói quen sử dụng điện hợp lý, có trách nhiệm. Nguồn năng lượng không phải là vô tận, việc sử dụng điện tiết kiệm cần xuất phát từ ý thức tự giác của mỗi cá nhân.

Đáng mừng hiện nay, nhiều bạn trẻ trên địa bàn thành phố đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức. Phạm Nhã Uyên, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) chia sẻ: “Tắt đèn 1 giờ không khó, quan trọng là sau đó mình duy trì thói quen tiết kiệm điện mỗi ngày”.

Anh Nguyễn Văn Hòa, TDP 5 phường Hương Thủy cho biết, ngoài việc hưởng ứng Giờ Trái đất, anh còn thường xuyên nhắc nhở người thân tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Với nhiều bạn trẻ, việc tắt đèn trong 1 giờ tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa lan tỏa, góp phần hình thành ý thức bảo vệ môi trường. Không ít người còn chủ động tuyên truyền trong gia đình, khu dân cư về sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả.

Không chỉ giới trẻ, nhiều gia đình cũng đã chủ động thay đổi thói quen sử dụng điện. Việc tắt các thiết bị không cần thiết, tận dụng ánh sáng tự nhiên, giảm thiểu tiêu thụ điện năng đang dần trở thành nếp sống tích cực. Giờ Trái đất vì thế không chỉ là một sự kiện mà còn là dịp để mỗi gia đình quây quần, chia sẻ, cùng hướng đến lối sống xanh.

Chuẩn bị cho chiến dịch hưởng ứng Giờ Trái đất năm nay, Công ty Điện lực Huế đã xây dựng phương án tiết giảm công suất tại các khu vực đông dân cư, hệ thống chiếu sáng công cộng và các khu vui chơi, giải trí; đồng thời đảm bảo vận hành an toàn lưới điện trước, trong và sau thời gian diễn ra sự kiện.

“Tắt đèn” trong Giờ Trái đất là một hành động đơn giản nhưng mang ý nghĩa sâu sắc. Khi mỗi cá nhân hình thành thói quen tiết kiệm điện trong cuộc sống hàng ngày sẽ góp phần thiết thực vào mục tiêu bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.