Ngọt ngào mùa hồng Huế

Trong nhiều loại trái cây, hồng Huế vẫn có hương vị riêng, nhất là loại hồng cổ gắn liền với nhà vườn trăm tuổi. Mùa thu về, hồng bắt đầu xuất hiện ở chợ, làm đẹp trong ngôi nhà và mua bán rộn ràng trên mạng xã hội.

Nhắc đến cây hồng, không thể bỏ qua A Lưới, nơi được xem là “thủ phủ” của loại cây ăn quả này. Đất đai, khí hậu phù hợp, cây hồng bén duyên với vùng đất phía Tây Huế cách đây gần 30 năm, tập trung các xã A Lưới 1 và A Lưới 2.

Các giống hồng trồng ở vùng cao chủ yếu là hồng chén và hồng vuông; ngoài ra còn có hồng bi và hồng dài. Mùa hồng A Lưới thường bắt đầu sớm hơn miền xuôi, do đó, quả hồng nơi đây thường chín sớm. Nhờ trồng tự nhiên, hồng A Lưới được ưa chuộng và chuyển về thành phố mỗi ngày. Mức giá hồng bán ra giá khoảng 25.000-30.000 đồng/kg. Hiện, người dân còn bán hồng nguyên cành với giá 40.000-45.000đồng/kg phục vụ cắm bình, trang trí nhà cửa, hàng quán.

Không chỉ cho trái, cây hồng từ lâu đã trở thành "linh hồn" cảnh quan của những ngôi nhà vườn xứ Huế. Trời sang thu sang, sắc trái màu xanh - vàng - đỏ hòa quyện, tạo nên bức tranh không gian trầm mặc. Tại Phủ thờ công chúa Ngọc Sơn, cây hồng trứng trước sân luôn là tâm điểm thu hút du khách nhờ sự chăm sóc, nâng niu của gia chủ.

Lên nhà vườn Kim Long, hiện chỉ vài nhà còn giống hồng cổ không hạt, tuổi đời của cây xấp xỉ những nếp nhà xưa. Hồng này quý ở chỗ muốn nhân giống phải chiết cành, gắn với giai thoại do chính đại thi hào Nguyễn Du mang tặng một phủ đệ chốn kinh kỳ xưa. Dù vậy, thân gỗ giòn khiến hồng dễ tổn thương trước thiên tai. Sau nhiều mùa mưa bão lịch sử, nhiều gia đình đành chấp nhận chặt cành và đốn cây, xót xa nhìn giống cây hiếm dần biến mất.

Bà Phạm Thị Hai, nhà còn 5 gốc hồng không hạt cho biết: “Mặc dù năng suất cho quả không cao nhưng hồng nhà tôi thơm ngon lắm. Năm nào cũng có người đến nhà dặn trước, mang ra chợ bao nhiêu là hết bấy nhiêu. Độ tháng 9 là hồng bắt đầu chuyển màu vàng cành trĩu la đà ở ngõ, ai tới cũng tấm tắc khen”.

Cùng Huế ngày nay ngắm và thu hoạch hồng đầu thu: