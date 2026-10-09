Phát huy ưu thế đặc biệt trong hợp tác giữa cơ quan lập pháp Việt Nam và Trung Quốc

Ông Thẩm Thi Vĩ tại Đại lễ đường Nhân dân, nơi diễn ra các kỳ họp thường niên của Nhân Đại toàn quốc Trung Quốc. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Đây là nhận định của ông Thẩm Thi Vĩ, nhà nghiên cứu các vấn đề quốc tế, người sáng lập của The China Briefing newsletter (Trung Quốc) trong cuộc trả lời phỏng vấn dành riêng cho phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc.

Chuyến thăm mở ra nhiều cơ hội hợp tác

Ông Thẩm Thi Vĩ cho rằng, Việt Nam và Trung Quốc đều là các nước xã hội chủ nghĩa đang đứng trước nhiệm vụ quan trọng là thúc đẩy hiện đại hóa và hoàn thiện hệ thống quản trị quốc gia. Do đó, việc giao lưu giữa các cơ quan lập pháp của hai bên không chỉ giúp tăng cường sự tin cậy chính trị, mà còn tạo ra một nền tảng quan trọng để trao đổi kinh nghiệm trong hiện đại hóa nền pháp quyền xã hội chủ nghĩa và quản trị quốc gia.

Thứ nhất, chuyến thăm là dịp để hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm về xây dựng nền pháp quyền xã hội chủ nghĩa và quản trị quốc gia. Về các chủ đề như chất lượng lập pháp, quản trị xã hội theo pháp luật, giám sát quyền lực và phát triển pháp quyền, hai nước có thể tiến hành trao đổi và học hỏi lẫn nhau dựa trên điều kiện của mỗi nước. Đây là sự tìm tòi, nghiên cứu, thông qua trao đổi bình đẳng, để thúc đẩy kết hợp tốt hơn giữa xây dựng nền pháp quyền với phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao tính thể chế hóa và chuẩn mực hóa của nền quản trị quốc gia.

Thứ hai, đây là cơ hội để hợp tác lập pháp mở rộng hơn nữa đến các lĩnh vực cơ sở và chuyên môn. Bên cạnh việc trao đổi giữa các cơ quan lập pháp cấp quốc gia, cần tăng cường trao đổi giữa Đại hội đại biểu nhân dân (Nhân Đại) các địa phương Trung Quốc và Hội đồng nhân dân các địa phương Việt Nam, thúc đẩy sự tiếp xúc thường xuyên hơn giữa các đơn vị cơ sở, các chuyên gia pháp lý và các tổ chức liên quan đến pháp luật. Các cơ sở đào tạo, nghiên cứu pháp luật cũng có thể hợp tác về lý thuyết lập pháp, thực thi pháp luật, giáo dục pháp luật và nghiên cứu luật so sánh, hình thành mạng lưới trao đổi pháp lý đa tầng nấc và bền vững thông qua nghiên cứu chung, hội thảo học thuật, trao đổi sinh viên và giảng viên, bồi dưỡng nhân tài.

Tôi cho rằng các cơ quan lập pháp đóng vai trò là cầu nối quan trọng để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, hy vọng rằng Kỳ họp lần này của Ủy ban hợp tác giữa Nhân Đại toàn quốc Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam, không chỉ thúc đẩy trao đổi ở cấp quốc gia mà còn tạo ra nhiều cơ hội hợp tác hơn giữa các đơn vị cơ sở, các chuyên gia pháp luật và các trường đại học, viện nghiên cứu,... Ông Thẩm Thi Vĩ, nhà nghiên cứu các vấn đề quốc tế Trung Quốc

Ngoài ra, hợp tác lập pháp có thể mang lại sự bảo đảm về thể chế cho hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư và chuỗi cung ứng. Khi hợp tác giữa hai nước ngày càng sâu sắc, nhu cầu về các quy định pháp lý, phối hợp chính sách và môi trường kinh doanh ổn định ngày càng tăng. Tăng cường nghiên cứu pháp luật liên quan và trao đổi kinh nghiệm lập pháp có thể tạo ra một môi trường thể chế minh bạch và dễ dự đoán hơn cho các hoạt động đầu tư kinh doanh, vận tải xuyên biên giới, xây dựng cơ sở hạ tầng và hợp tác trong các ngành công nghiệp mới nổi.

"Tôi cho rằng các cơ quan lập pháp đóng vai trò là cầu nối quan trọng để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, hy vọng rằng Kỳ họp lần này của Ủy ban hợp tác giữa Nhân Đại toàn quốc Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam, không chỉ thúc đẩy trao đổi ở cấp quốc gia mà còn tạo ra nhiều cơ hội hợp tác hơn giữa các đơn vị cơ sở, các chuyên gia pháp luật và các trường đại học, viện nghiên cứu, cho phép hợp tác lập pháp thực sự hội nhập vào thực tiễn pháp quyền và phát triển xã hội của cả hai nước, cung cấp một nền tảng thể chế và nhân tài vững chắc hơn cho sự phát triển ổn định lâu dài của quan hệ Trung Quốc-Việt Nam", ông Thẩm Thi Vĩ khẳng định.

Gắn kết giữa định hướng chiến lược và hợp tác thiết thực

Đánh giá về những tiến triển quan hệ Việt-Trung thời gian qua, ông Thẩm Thi Vĩ cho rằng, đặc điểm nổi bật của sự phát triển quan hệ song phương là gắn kết chặt chẽ, thúc đẩy lẫn nhau giữa định hướng chiến lược cấp cao và những thành quả hợp tác cụ thể, thiết thực. Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 4 vừa qua đã tạo động lực mới cho sự phát triển quan hệ song phương. Kể từ đó, hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như trao đổi chính trị, hợp tác kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân, phản ánh bản chất chiến lược của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc và nhu cầu thực tế về hợp tác sâu sắc hơn.

Theo đó, sự tin cậy chính trị giữa hai bên không ngừng được củng cố. Sự trao đổi mật thiết giữa lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai nước, cùng với sự phát triển liên tục của hợp tác thông qua các kênh Đảng, Chính phủ và lập pháp, đã tạo ra một sự bảo đảm quan trọng cho sự ổn định của quan hệ song phương. Trong bối cảnh tình hình quốc tế phức tạp và bất ổn, việc duy trì sự trao đổi chiến lược và tăng cường hiểu biết lẫn nhau có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hai nước láng giềng xã hội chủ nghĩa như Việt Nam và Trung Quốc.

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 4 vừa qua đã tạo động lực mới cho sự phát triển quan hệ song phương.

Kể từ đó, hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như trao đổi chính trị, hợp tác kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân, phản ánh bản chất chiến lược của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc và nhu cầu thực tế về hợp tác sâu sắc hơn. Ông Thẩm Thi Vĩ, nhà nghiên cứu các vấn đề quốc tế Trung Quốc

Bên cạnh đó, giao lưu nhân dân, nhất là việc tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân hai nước, đã có những tiến triển tích cực. Việc Trung Quốc đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia được miễn thị thực quá cảnh giúp tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công dân Việt Nam đi du lịch, công tác và giao lưu tại Trung Quốc. Ý nghĩa của những chính sách này không chỉ nằm ở việc tạo thuận lợi cho việc đi lại mà còn ở việc thúc đẩy giao lưu trực tiếp và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai nước. "Tôi kỳ vọng với những kinh nghiệm tích lũy được, hai bên sẽ tạo thêm điều kiện toàn diện hơn về thị thực, giúp việc đi lại giữa người dân hai nước trở nên thuận tiện hơn nữa" ông Thẩm Thi Vĩ bày tỏ.

Đáng chú ý, hợp tác kinh tế-thương mại tiếp tục là một trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Hai nước có sự bổ sung mạnh mẽ về công nghiệp và thương mại, đầu tư, chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng được liên kết chặt chẽ. Với những tiến triển của hợp tác vận tải xuyên biên giới và cơ sở hạ tầng cửa khẩu, cả hai bên có thể mở rộng hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế số, phát triển xanh và khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo. Trong thời gian tới, ngoài việc tập trung vào mở rộng quy mô thương mại, cần chú trọng hơn đến chiều sâu hợp tác sản xuất, để thành quả hợp tác có thể mang lại lợi ích tốt hơn cho doanh nghiệp và người dân hai nước.

"Tôi đánh giá rất tích cực đối với sự phát triển của quan hệ Trung Quốc-Việt Nam trong năm nay. Hai bên nên tiếp tục tăng cường trao đổi chiến lược, thúc đẩy chuyển hóa những nhận thức chung cấp cao thành những thành quả hợp tác cụ thể hơn, không ngừng củng cố nền tảng xã hội của quan hệ song phương thông qua giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương và giao lưu thanh niên", ông Thẩm Thi Vĩ nhấn mạnh.

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