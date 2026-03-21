Nghệ thuật từ… đá

Nguyễn Lê Hữu Duy với đam mê nghệ thuật đá cảnh. Ảnh: NVCC

Đam mê

Tại khu vườn trên sân thượng của Hữu Duy ở đường Lương Văn Can (phường Thuận Hóa), giữa màu xanh của nhiều loại cây cảnh, bonsai, những khối đá với đủ hình dáng và màu sắc hiện lên đầy ấn tượng.

Chia sẻ về hành trình đến với nghệ thuật đá cảnh, chàng trai sinh năm 1993 kể rằng: “Khoảng 15 năm trước, khi còn là học sinh, tôi đã rất thích sưu tầm những khối đá với đủ hình dạng khác nhau. Càng tìm hiểu, những viên đá tưởng chừng vô tri ấy lại càng cuốn hút. Sau này, cơ duyên với đá cứ mở dần ra và trở thành niềm đam mê và cũng là công việc của tôi cho đến bây giờ”.

Thú chơi đá có hai dạng chính, đó là tiểu cảnh đá (hay còn gọi là non bộ) và đá cảnh. Với tiểu cảnh đá, người chơi có thể chế tác, sắp đặt thêm bớt đá cũng như phụ kiện. Trong khi đó, đá cảnh lại thuần tự nhiên, tôn trọng hình dáng và hoa văn vốn có của từng viên đá. “Dù khác nhau nhưng mỗi viên đá đều mang vẻ đẹp riêng. Người chơi cần có thời gian và góc nhìn để cảm nhận được vẻ đẹp ấy”, Hữu Duy nói.

Vẻ đẹp của những viên đá có thể cảm nhận từ nhiều góc độ. Với đá cảnh, những hoa văn, đường vân trên đá hoặc hình thể tự nhiên chính là điểm nhấn để tạo nên ấn tượng cho người thưởng lãm. Ngoài tái hiện phong cảnh, nhiều viên đá còn mô tả con người hoặc động vật thông qua hoa văn hoặc hình dáng bên ngoài. Riêng tiểu cảnh đá, sự xuất hiện của các phụ kiện như: đình, lầu, gác..., hay các loại cây lá nhỏ như: mai chiếu thủy, linh sam, sam hương, hoàng dương… sẽ góp phần điểm tô cho chủ đề của đá.

Gặt hái

Gửi gắm tâm tư, tình cảm cũng như trí tưởng tượng vào đá, Nguyễn Lê Hữu Duy đã định hình nên phong cách của riêng mình. Tiêu biểu là tác phẩm Dòng chảy thời gian (đoạt giải Vàng tại Triển lãm cây kiểng và phong lan ba miền - Festival Huế năm 2023). Từ những phiến đá có các đường vân tự nhiên được sắp xếp kỳ công, anh đã tạo nên hình ảnh của những dãy núi hùng vĩ. Sự tương phản giữa vách núi đá gồ ghề bị bào mòn cùng mặt nước tĩnh lặng và những tán bonsai xanh ngắt vừa mang đến cảm giác bình yên đẹp đẽ, vừa mang lại sự chiêm nghiệm vô cùng sâu sắc về sức mạnh của thời gian.

Không chỉ có Dòng chảy thời gian, chỉ trong vài năm trở lại đây, chàng kiến trúc sư trẻ đã thực hiện trên 100 tác phẩm tiểu cảnh đá. Trong đó, hàng chục tác phẩm đã đoạt được nhiều giải thưởng tại các hội thi trong và ngoài thành phố, như Vân sơn hạ thủy đoạt giải Đồng tại Triển lãm cây kiểng và phong lan ba miền - Festival Huế năm 2023; tác phẩm Thông phong đoạt giải Vàng tại Hội hoa xuân 2025; tác phẩm Đường lên Yên Tử đoạt Huy chương Đồng tại Hội xuân Bính Ngọ 2026.

Với Hữu Duy, các tác phẩm từ đá không chỉ là sản phẩm trang trí hay thú chơi đơn thuần mà còn là những “khoảng lặng xanh” quý giá, giúp con người gắn kết hơn với tự nhiên. Bởi thế, không chỉ theo đuổi đam mê, chàng kiến trúc sư trẻ còn ứng dụng bộ môn nghệ thuật này vào đời sống hiện đại bằng các thiết kế cảnh quan, sân vườn hài hòa với tự nhiên. “Thông qua những viên đá và mầm cây, tôi muốn mang cả hơi thở của thiên nhiên vào không gian sống, để dù giữa nhịp sống hối hả, mỗi người vẫn có thể tìm thấy những khoảng lặng bình yên ngay trong chính ngôi nhà của mình”, anh chia sẻ.