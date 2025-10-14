Thị trường smartphone 2025: Cuộc đua AI và làn sóng 'đốt tiền' toàn cầu

Cuộc đua công nghệ và làn sóng “cao cấp hóa”

Tháng 9/2025, Apple iPhone 17 chính thức ra mắt toàn cầu, đánh dấu kỷ nguyên mới của chip A19 Bionic - thế hệ đầu tiên tối ưu hoàn toàn cho AI on-device, cho phép Siri tương tác tự nhiên và xử lý hình ảnh thông minh mà không cần kết nối mạng. Chỉ hai tuần sau, thị trường di động Việt Nam tiếp tục “nóng lên” với loạt ra mắt của Samsung, realme, Xiaomi, Huawei, OPPO, HONOR, POCO và Redmi.

Hãng điện thoại realme ra mắt sản phẩm mới sau khi Apple và Samsung vừa tung ra "con át chủ bài".

Samsung mở màn bằng Galaxy S25 Series với nền tảng Galaxy AI, hỗ trợ dịch trực tiếp cuộc gọi, chỉnh ảnh tự động và cam kết 7 năm cập nhật phần mềm, hướng đến trải nghiệm dài hạn, bền vững. HONOR Magic V5, smartphone gập mỏng nhất thế giới (4,1 mm khi mở), ghi dấu với pin Silicon-Carbon 5.820mAh và tính năng AI phát hiện deepfake, phản ánh xu hướng công nghệ lấy an toàn và cá nhân hóa làm trọng tâm.

OPPO A6 Pro thì khẳng định “độ bền chuẩn quân đội” với pin 7.000mAh, sạc SUPERVOOC 80W, chuẩn IP69, chứng minh rằng tầm trung giờ cũng có thể “cao cấp hóa”. POCO M7 và Redmi Pad 2 Pro tiếp tục chiến lược “phổ cập công nghệ flagship” với màn hình 144Hz, pin Silicon-Carbon, giá chỉ từ 4,29 triệu đồng - minh chứng cho triết lý “đại chúng hóa trải nghiệm cao cấp”.

Đặc biệt, tâm điểm tháng 10 thuộc về Xiaomi 15T Series, dòng máy lập kỷ lục doanh số mới tại Việt Nam với mức tăng 150% so với thế hệ 14T chỉ trong ngày đầu mở bán. Theo ông Neo Chen, Phó Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam, thành công của Xiaomi 15T Series thể hiện niềm tin ngày càng vững chắc của người dùng Việt với thương hiệu.

Bộ đôi Xiaomi 15T và 15T Pro đánh dấu bước tiến mạnh ở phân khúc cận cao cấp với camera Leica telephoto 5x, chip Dimensity 9400+, thiết kế sang trọng và giá khởi điểm từ 13,99 triệu đồng. Sự kiện này không chỉ giúp Xiaomi vượt mốc doanh số nội địa mà còn đưa hãng vươn lên top 3 thương hiệu tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á, với mức tăng 30% toàn khu vực.

Theo Counterpoint Research, Quý III/2025, smartphone cao cấp (từ 15 triệu đồng trở lên) tăng trưởng 12%, trong khi toàn thị trường giảm 5%. Điều đó cho thấy người dùng đang “dịch chuyển giá trị”, sẵn sàng chi cao hơn cho sản phẩm bền, pin khỏe, AI mạnh.

Canalys ghi nhận, Samsung vẫn dẫn đầu thị phần Việt Nam với 26%, theo sau là Apple (20%), Xiaomi (18%), OPPO (16%), vivo (7%). Các thương hiệu Trung Quốc, đặc biệt là Xiaomi, đang tiến sâu vào phân khúc cao cấp, nơi từng là sân chơi độc quyền của Apple và Samsung.

Theo giới phân tích, “cao cấp hóa” là chiến lược sống còn. Khi doanh số smartphone toàn cầu chỉ tăng 0,6% trong 2025 (IDC), các hãng buộc phải tăng giá trị trung bình mỗi sản phẩm thay vì bán rẻ. Cách duy nhất để tồn tại là nâng trải nghiệm lên tầm cao hơn bằng công nghệ, thiết kế và AI.

Khi người dùng “đốt tiền” cho AI và sự khác biệt

Theo công ty nghiên cứu dữ liệu và phân tích thị trường Statista, người Việt đổi điện thoại trung bình 20 tháng/lần, nhanh hơn khu vực châu Á (26 tháng). Giá bán trung bình smartphone Việt Nam năm 2025 đã tăng lên 9,8 triệu đồng, tăng gần 30% so với 2023. Một phần nguyên nhân là “tâm lý sở hữu công nghệ mới”, điện thoại không còn chỉ là công cụ liên lạc mà là tuyên ngôn công nghệ, thể hiện gu và địa vị.

Theo Bloomberg, Việt Nam nằm trong nhóm 5 nước có chi tiêu công nghệ cá nhân tăng nhanh nhất Đông Nam Á, đạt 230 USD/người/năm, tăng gần 40% so với 2022. Song song đó, các chính sách trả góp 0%, thu cũ đổi mới, quà tặng AI khiến việc nâng cấp trở nên “vừa túi tiền” hơn khiến người dùng tưởng đang tiết kiệm, nhưng thực tế là “đốt tiền từng phần”.

Còn về phía doanh nghiệp, “đốt tiền” nằm ở cuộc đua AI. Mỗi hãng đều có “trí tuệ nhân tạo” riêng: Apple tích hợp “Siri Intelligence” giúp viết, tóm tắt và dịch trực tiếp trên máy; Samsung Galaxy AI dịch tức thời cuộc gọi; HONOR MagicOS 9.0 AI học thói quen người dùng; Huawei Harmony Intelligence phân tích ngữ cảnh hình ảnh; Xiaomi HyperOS 2 AI tối ưu pin và camera Leica bằng thuật toán máy học; OPPO AI LinkBoost tăng tốc mạng và giảm độ trễ cho game... Tất cả cùng hướng đến trải nghiệm “cá nhân hóa tuyệt đối”, nơi điện thoại hiểu người dùng hơn chính họ.

Theo chuyên gia của hãng nghiên cứu và phân tích thị trường công nghệ toàn cầu Canalys, AI là “lõi mới của cạnh tranh”, hãng nào tối ưu AI tốt hơn, nhanh, chính xác, tiết kiệm pin sẽ giữ chân người dùng lâu hơn. Nhưng cũng chính điều này khiến chi phí R&D của các hãng tăng trung bình 20 - 30%, tạo áp lực lợi nhuận. Các hãng buộc phải bán sản phẩm đắt hơn, đồng nghĩa người tiêu dùng phải chi nhiều hơn cho trải nghiệm thông minh.

Điều thú vị là người tiêu dùng và nhà sản xuất đang cùng nhau "đốt tiền". Người dùng “đốt” để cập nhật xu hướng; còn các hãng “đốt” để tồn tại trong cuộc chơi công nghệ không có chỗ cho chậm chân.

Tuy vậy, mặt tích cực là lợi ích lan tỏa công nghệ, những tính năng từng độc quyền trên iPhone hay Galaxy Ultra như sạc nhanh 80W, màn hình 120Hz, camera AI, chống nước IP68 nay đã phổ biến ở tầm giá 7 - 10 triệu đồng. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng phổ thông cũng được hưởng lợi từ cuộc đua “cao cấp hóa”.