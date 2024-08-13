Trao giải cuộc thi Robocon HUSC 2025 và ra mắt Trung tâm STEAM AI

Trao giải cho các đội thi

Dự buổi lễ có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, Đại học Huế, Trung tâm Công nghệ thông tin và các trường THPT trên địa bàn thành phố.

Với chủ đề "Chinh phục đỉnh cao HUSC", cuộc thi thu hút sự tham gia sôi nổi của 15 đội thi đến từ các trường THPT trên địa bàn thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị. Sau một ngày tranh tài sôi nổi, vận dụng linh hoạt kiến thức về cơ khí, điện tử và lập trình, các đội thi đã hoàn thành thử thách từ cơ bản đến nâng cao.

Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức trao 1 giải Nhất cho đội Robo Sapiens của Trường THPT Chuyên Quốc học Huế; ngoài ra còn có 3 giải Nhì, 3 giải Ba và 6 giải Khuyến khích, 2 giải ấn tượng.

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình biểu dương và đánh giá cao cuộc thi Robocon HUSC 2025. Đây là sân chơi trí tuệ, nơi các bạn học sinh, sinh viên hiện thực hóa các ý tưởng về công nghệ và cũng là hành động cụ thể nhằm thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Dịp này, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế ra mắt Trung tâm STEAM AI - một trong những đơn vị tiên phong trong đào tạo AI, ROBOTICS & STEAM dành cho học sinh thành phố Huế. Các hoạt động chính của trung tâm sẽ giúp học sinh tìm hiểu về công nghệ AI và Robotics - xu hướng công nghệ định hình tương lai; phát triển kỹ năng STEAM, rèn luyện tư duy logic, sáng tạo và kỹ năng lập trình. Từ đó, giúp học sinh trải nghiệm, khám phá tiềm năng, đam mê, sở thích, năng lực, định hướng nghề nghiệp tương lai.