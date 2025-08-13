Phát hiện mới về Mặt Trăng thông qua phân tích mẫu vật thu thập cách đây hơn 50 năm

Mặt trăng trên bầu trời nhìn từ Singapore. Ảnh: THX/TTXVN

Thông qua việc phân tích những mẫu vật từ Mặt Trăng được niêm phong kể từ khi các phi hành gia của sứ mệnh Apollo 17 thu thập vào năm 1972, các nhà khoa học đã xác định được một dạng lưu huỳnh đặc biệt có thể cung cấp manh mối mới về nguồn gốc của Mặt Trăng.

Sứ mệnh Apollo 17 của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) năm 1972 đánh dấu lần hạ cánh có người lái gần đây nhất lên Mặt Trăng. Khi trở về Trái Đất, phi hành đoàn đã niêm phong và bảo quản một phần mẫu vật thu thập được, cho phép các nhà khoa học sau này có thể nghiên cứu bằng những công nghệ mà vào thời điểm đó chưa có.

Trong một nghiên cứu đăng trên tạp chí "JGR: Planets", các nhà khoa học của Đại học Brown thông báo phát hiện ra một đồng vị lưu huỳnh độc nhất trong mẫu lấy từ khu vực Taurus-Littrow trên Mặt Trăng. Phân tích cho thấy vật liệu núi lửa trong các mẫu này chứa hợp chất lưu huỳnh bị suy giảm đáng kể hàm lượng lưu huỳnh-33, 1 trong 4 đồng vị ổn định của lưu huỳnh. Tỷ lệ đồng vị này không trùng khớp với bất kỳ mẫu nào từng được tìm thấy trên Trái Đất.

Các tỷ lệ đồng vị hoạt động như “dấu vân tay hóa học” giúp các nhà khoa học truy tìm nguồn gốc của các nguyên tố và xác định xem các loại đá có chung một nguồn hay không. Trong khi các đồng vị oxy trên Trái Đất và Mặt Trăng từ lâu đã cho thấy sự tương đồng, thì các đồng vị lưu huỳnh trước đây cũng được kỳ vọng sẽ giống nhau - cho đến phát hiện lần này.

Theo chuyên gia James Dottin, tác giả chính của nghiên cứu, trước đây, người ta cho rằng lớp phủ Mặt Trăng có thành phần đồng vị lưu huỳnh giống với Trái Đất nhưng nghiên cứu lần này cho thấy những giá trị rất khác biệt so với bất kỳ thứ gì trên Trái Đất.