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ClockThứ Tư, 28/10/2026 11:05

Công nghệ kết nối chính quyền và người dân

HNN - Sau sáp nhập đơn vị hành chính, địa bàn quản lý rộng hơn, dân số đông hơn đặt ra yêu cầu cần phải đổi mới phương thức điều hành và kết nối với người dân. Tại xã Vinh Lộc, việc đưa nền tảng tương tác số Viettel Tammi vào sử dụng đang tạo thêm kênh trao đổi giữa chính quyền, các thôn, trường học và người dân, bước đầu mang lại những tiện ích trong công việc và đời sống.

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 Hướng dẫn người dân Vinh Lộc sử dụng Viettel Tammi.

Kết nối đến từng thôn

Với 14 thôn trên địa bàn, việc chuyển tải thông tin từ chính quyền đến người dân nhanh chóng, thống nhất là yêu cầu thường xuyên của xã Vinh Lộc. Sau sáp nhập, khối lượng công việc tăng, phạm vi quản lý mở rộng khiến việc duy trì kết nối giữa chính quyền với các thôn càng trở nên cần thiết.

Theo ông Nguyễn Ngọc Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vinh Lộc, chuyển đổi số ở cấp cơ sở không đơn thuần là số hóa hồ sơ hay giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Điều quan trọng là phải có công cụ phù hợp để cán bộ xử lý công việc thuận tiện hơn, thông tin đến người dân kịp thời và những phản ánh từ cơ sở được tiếp nhận nhanh chóng. “Chuyển đổi số phải mang lại lợi ích cụ thể cho người dân, hình thành thêm một kênh kết nối nhanh chóng, thuận tiện và hai chiều giữa chính quyền với người dân”, ông Dũng nhấn mạnh.

Từ yêu cầu đó, xã Vinh Lộc phối hợp với Viettel Huế đưa nền tảng tương tác số Viettel Tammi vào sử dụng, thiết lập kênh thông tin chính thức của UBND xã và các cộng đồng tại 14/14 thôn. Thông qua Tammi OA, UBND xã có thể trực tiếp cập nhật các chủ trương, chính sách, thông báo và nội dung liên quan đến đời sống dân sinh. Mỗi thôn có cộng đồng riêng để trao đổi những vấn đề thuộc địa bàn, giúp người dân tiếp cận thông tin phù hợp với nơi mình sinh sống.

Ở chiều ngược lại, người dân có thể gửi ý kiến, phản ánh, kiến nghị hoặc hình ảnh về những vấn đề phát sinh trong đời sống đến thôn và chính quyền địa phương. Đây cũng là điểm được xã quan tâm khi cài đặt ứng dụng. Sau thời gian ngắn triển khai, toàn xã đã có hơn 11.500 thuê bao cài đặt và sử dụng Viettel Tammi. Trang Tammi OA của UBND xã thu hút hơn 7.000 người theo dõi; 14/14 thôn đã hình thành cộng đồng.

Theo lãnh đạo xã Vinh Lộc, nền tảng bước đầu hỗ trợ việc trao đổi công việc giữa UBND xã với trưởng thôn, ban giám hiệu các trường học và các bộ phận chuyên môn. Một số nội dung có thể được trao đổi, thống nhất qua môi trường số, hạn chế việc phải tập trung trực tiếp đối với những công việc không thực sự cần thiết.

Gắn với nhu cầu hằng ngày

Để tăng số lượng người sử dụng Tammi, xã Vinh Lộc đã tổ chức hướng dẫn trực tiếp tại các thôn. Tổ Công nghệ số cộng đồng, cán bộ thôn phối hợp với nhân viên Viettel Huế hỗ trợ cài đặt, đăng ký tài khoản và làm quen với những thao tác cơ bản.

Phó Giám đốc Viettel Huế Nguyễn Đắc Vinh cho hay, với nhiều người dân, nhất là người lớn tuổi hoặc ít sử dụng ứng dụng công nghệ, việc hướng dẫn các thao tác trên điện thoại giúp họ dễ tiếp cận hơn. Từ cách tìm kiếm kênh thông tin của xã, tham gia cộng đồng thôn đến đọc thông báo, gửi tin nhắn, các thao tác đều được hướng dẫn cụ thể.

Phụ huynh có con đang đi học cũng là nhóm hưởng lợi từ các tiện ích giáo dục trên nền tảng này. Chị Nguyễn Thị Hương, người dân xã Vinh Lộc cho biết, sau khi được hướng dẫn sử dụng Tammi, chị quan tâm đến tiện ích hỗ trợ con học tập, nhất là có thể xem bài giảng cụ thể của từng môn với các cấp học trên ứng dụng để cùng con ôn bài tại nhà.

“Trước đây, tôi phải xem lại sách rồi tìm cách giải thích cho con nhưng rất khó, nay hai mẹ con có thể nghe lại bài, xem phần nào chưa hiểu có thể ôn tập thêm, nhờ vậy, tôi biết con còn vướng ở đâu để hướng dẫn. Tôi mong các bài giảng, tài liệu học tập được cập nhật đầy đủ, dễ tìm kiếm hơn để phụ huynh có thể cùng con ôn bài vào buổi tối, nhất là những gia đình không có nhiều thời gian theo sát việc học của con trong ngày”, chị Hương chia sẻ.

Trung tá Nguyễn Huy Quang, Giám đốc Viettel Huế thông tin, Viettel Tammi là nền tảng tương tác số do Viettel phát triển, tích hợp hơn 250 tiện ích. Riêng Tammi OA được thiết kế để cơ quan hành chính, trường học, doanh nghiệp xây dựng kênh thông tin chính thức, quản lý cộng đồng người dùng, gửi thông báo và tổ chức tương tác trực tuyến.

Đến nay, Tammi đã được triển khai tại 33/40 xã, phường trên địa bàn thành phố Huế, với tổng thuê bao cài đặt đạt 220.000. Tại Vinh Lộc, Viettel Huế phối hợp với chính quyền thiết lập các cộng đồng, hướng dẫn người dân sử dụng và hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình vận hành. Mô hình kết nối nhiều nhóm người sử dụng trên cùng nền tảng. Chính quyền có kênh điều hành, các thôn có công cụ thông tin đến cộng đồng, nhà trường có thêm phương thức trao đổi với phụ huynh và người dân có thể tiếp cận những tiện ích phục vụ sinh hoạt.

Bài, ảnh: LIÊN MINH
 Từ khóa:
Công nghệkết nốichính quyền
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