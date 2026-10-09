Chuyển đổi số phải tạo ra giá trị đo lường được

Triển lãm Chuyển đổi số và Đô thị thông minh có quy mô hơn 200 gian hàng, giới thiệu các sản phẩm, nền tảng và giải pháp công nghệ. (Ảnh: TRÀ MY)

Chương trình mang chủ đề “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”, thuộc chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia diễn ra từ ngày 8 đến 10/10.

Chủ đề năm nay đặt trọng tâm vào việc đưa kiến trúc, nền tảng và dữ liệu vào khai thác, tạo kết quả cụ thể, đo lường được trong quản trị, điều hành và phát triển kinh tế-xã hội.

Đánh giá chuyển đổi số bằng kết quả thực chất

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân nhấn mạnh, chuyển đổi số phải được đánh giá bằng kết quả thực chất: năng suất cao hơn, chi phí thấp hơn, dịch vụ thuận tiện hơn và năng lực cạnh tranh được cải thiện. Mỗi khoản đầu tư cho chuyển đổi số đều phải tạo ra giá trị có thể đo đếm được.

Theo Bộ trưởng, đến tháng 9/2026, mạng 5G đã phủ sóng được 91,99% dân số, cáp quang đã đến 100% xã, phường. Tuy nhiên, chuyển đổi số vẫn đối mặt với năm thách thức: tiến độ xây dựng dữ liệu ở một số lĩnh vực, bộ, ngành còn chậm; nền tảng phát triển chưa đồng đều; hạ tầng tính toán hiệu năng cao và việc xử lý vùng lõm sóng còn hạn chế; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa đạt tiến độ mong muốn; nhân lực chuyên môn về chuyển đổi số còn thiếu, đặc biệt ở cấp xã…

Bộ trưởng Vũ Hải Quân đề nghị tập trung hoàn thiện thể chế, phát triển đồng bộ hạ tầng, nền tảng và dữ liệu dùng chung, xây dựng Chính phủ số lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số bao trùm, nhân lực số chất lượng cao và niềm tin số. Mỗi chương trình cần có nhiệm vụ, sản phẩm, thời hạn và trách nhiệm rõ ràng, kết quả được đo bằng dữ liệu hoạt động thực tế.

Các cơ quan cần bám sát Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, ưu tiên kế thừa, tích hợp và dùng chung, chỉ đầu tư mới nếu thật sự cần thiết. Số hóa phải gắn với tái cấu trúc quy trình, liên thông giữa các cơ quan và tái sử dụng thông tin Nhà nước đã có, hướng tới việc người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin một lần. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo cần xuất phát từ bài toán thực tiễn, dựa trên dữ liệu chất lượng và có kiểm soát rủi ro.

Dùng chung nền tảng, tránh đầu tư trùng lặp

Tại chương trình, Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) Trần Duy Ninh khẳng định: Bộ Khoa học và Công nghệ xác định Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là công cụ quản trị phát triển số, làm căn cứ xây dựng, nâng cấp và vận hành hệ thống; thúc đẩy kết nối, chia sẻ, dùng chung, tránh đầu tư phân tán, trùng lặp. Việc rà soát hiện trạng cần làm rõ hệ thống nào tiếp tục sử dụng, cần kết nối, hợp nhất hoặc kết thúc sử dụng, trên cơ sở hiệu quả vận hành thực tế.

Theo mô hình vận hành mục tiêu, Trung ương cung cấp các thành phần dùng chung; bộ, ngành triển khai thành phần chuyên ngành; cấp tỉnh tích hợp, vận hành theo thẩm quyền; cấp xã khai thác nền tảng, cập nhật dữ liệu và cung cấp dịch vụ số cho người dân, doanh nghiệp. Kết quả được đo bằng mức độ hài lòng, thời gian xử lý công việc, chi phí tuân thủ và hiệu quả sử dụng nguồn lực công.

Chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 nhìn lại những thành tựu nổi bật của chuyển đổi số quốc gia, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và cách làm đột phá từ các cơ quan, địa phương như Hà Nội, Huế, Đồng Nai, cũng như các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Tại chương trình, nền tảng ứng dụng chuyển đổi số cấp xã cũng được khai trương.

Phát biểu bế mạc, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long nhấn mạnh, chuyển đổi số cần xuất phát từ những bài toán cụ thể của địa phương, người dân và doanh nghiệp. Trong năm 2027, Bộ sẽ triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số tại Bộ và đồng hành cùng một địa phương để hoàn thiện khung, làm cơ sở tham khảo cho các đơn vị khác.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, Triển lãm Chuyển đổi số và Đô thị thông minh có quy mô hơn 200 gian hàng, giới thiệu các sản phẩm, nền tảng và giải pháp công nghệ. Đây là không gian kết nối cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng công nghệ, góp phần lan tỏa các mô hình, giải pháp chuyển đổi số hiệu quả.

Chiều cùng ngày, Diễn đàn Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 dự kiến tập trung trao đổi về chính phủ số, dịch vụ công thế hệ mới, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị, dữ liệu an toàn, tin cậy. Các nội dung về kinh tế số, xã hội số và nâng cao năng lực số quốc gia cũng được đưa ra thảo luận.

Ngày 10/10 hằng năm được chọn là Ngày Chuyển đổi số quốc gia theo Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm nâng cao nhận thức, đẩy nhanh triển khai các nhiệm vụ và thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong tiến trình chuyển đổi số.

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