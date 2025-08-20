Cần sớm nhân rộng mô hình “Học viện AI Việt Nam” trên toàn quốc

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức công bố chương trình "Học viện AI Việt Nam". (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Sáng 21/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã tham dự Lễ công bố chương trình “Học viện AI Việt Nam”, tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Chương trình này là kết quả của sự hợp tác giữa Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Đại học Bách khoa Hà Nội và Tập đoàn NVIDIA (Hoa Kỳ), nhằm hiện thực hóa thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Tập đoàn NVIDIA.

Công nghệ không thể tạo đột phá nếu thiếu con người

Phát biểu tại Lễ công bố, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chia sẻ: Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt nhân kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ và bước sang năm thứ 3 từ khi hai nước thiết lập khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, đánh dấu một bước tiến lớn nhằm hiện thực hóa các thỏa thuận quan trọng như: thỏa thuận cấp cao giữa Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ về hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ và bán dẫn (tháng 9/2023); thoả thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Tập đoàn NVIDIA (tháng 12/2024).

Theo Phó Thủ tướng, thế giới đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi sâu sắc với những bước tiến “vũ bão” của AI, bán dẫn, dữ liệu lớn, internet vạn vật, công nghệ sinh học, năng lượng mới và đặc biệt là xu hướng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số toàn cầu.

Đến năm 2030, AI được dự báo sẽ đóng góp khoảng 5 nghìn tỷ USD vào nền kinh tế thế giới. Hầu hết các tập đoàn toàn cầu đã đưa AI vào ưu tiên chiến lược của doanh nghiệp, thể hiện sự quyết tâm biến công nghệ AI thành lợi thế cạnh tranh lâu dài.

Nhấn mạnh Việt Nam không nằm ngoài xu hướng đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho biết: Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 57-NQ/TW để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cụ thể hoá những tư tưởng, quyết sách về phát triển khoa học và công nghệ, cùng với đó là nhiều Nghị quyết quan trọng khác.

Với vấn đề được đặc biệt quan tâm là khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Chính phủ cũng đã ban hành Chiến lược quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn; Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI; Đề án đào tạo 50.000 kỹ sư ngành bán dẫn và AI; Danh mục 11 ngành công nghệ chiến lược, trong đó có AI…

Thời gian tới, Bộ Chính trị cũng sẽ ban hành Nghị quyết chuyên biệt về giáo dục, trong đó dự kiến sẽ phổ cập đào tạo AI từ cấp Tiểu học; Chính phủ cũng đang xây dựng trình Quốc hội đạo Luật riêng về AI để tạo hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển lĩnh vực này.

Cho rằng công nghệ không thể tạo nên sự đột phá nếu không có con người, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Để tạo ra những chuyển biến, kết quả thực chất trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, cần một nguồn nhân lực dồi dào, có khả năng thích ứng, kỹ năng hiện đại, tư duy sáng tạo và khả năng làm việc cường độ cao.

Đây là lợi thế cạnh tranh của Việt Nam; đồng thời sẽ là yếu tố then chốt, đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Với Chương trình “Học viện AI Việt Nam,” Phó Thủ tướng cho rằng, đây là mô hình hợp tác tiêu biểu giữa 3 Nhà (Nhà nước-Nhà trường-Nhà doanh nghiệp), thể hiện cách tiếp cận đa chiều trong phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao.

Để chương trình được thực hiện hiệu quả, bền vững, Phó Thủ tướng đề nghị NVIDIA tiếp tục triển khai các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu, chuyển giao tri thức và phát triển đội ngũ chuyên gia AI Việt Nam đạt chuẩn quốc tế.

Trong đó, cần sớm nhân rộng mô hình “Học viện AI Việt Nam” phủ khắp toàn quốc, đặc biệt là tại các trung tâm khởi nghiệp sáng tạo lớn của Việt Nam như Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Đồng thời, tiếp tục mở rộng hợp tác đầu tư kinh doanh hiệu quả; quan tâm và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam…

Đối với Đại học Bách Khoa Hà Nội, Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh quá trình đào tạo và chứng nhận giảng viên theo tiêu chuẩn để khai thác tối đa tiềm năng của Chương trình Học viện AI Việt Nam.

Đại học Bách khoa Hà Nội cũng cần nghiên cứu tích hợp nội dung đào tạo AI vào chương trình chính khóa và các hoạt động nghiên cứu ứng dụng; tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ trong việc đào tạo nâng cao năng lực số cho doanh nghiệp.

Đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), cần tiếp phát huy vai trò “hạt nhân” của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia; chủ động kết nối các viện, trường, doanh nghiệp, học sinh, sinh viên, các startups... và hỗ trợ phát triển hệ sinh thái AI toàn diện.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cùng các đại biểu chứng kiến trao biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các đơn vị. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN))

Đào tạo ít nhất 2.000 người học trong năm đầu tiên triển khai

Chia sẻ về chương trình “Học viện AI Việt Nam.” Phó Giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Phong Điền, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết: Với mục tiêu hướng tới phát triển nguồn nhân lực AI đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu cấp bách của quá trình chuyển đổi số, kinh tế số và ứng dụng AI trong các ngành trọng điểm của quốc gia, Đại học Bách khoa Hà Nội là đơn vị tiên phong, duy nhất tại Việt Nam được Tập đoàn NVIDIA lựa chọn trở thành đối tác đào tạo cấp chứng chỉ chính thức (DLI-EP) trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Để đảm bảo chất lượng và đáp ứng nhu cầu cho các khóa đào tạo theo tiêu chuẩn toàn cầu của NVIDIA, Đại học Bách khoa Hà Nội đã lập kế hoạch đào tạo đội ngũ các chuyên gia, giảng viên trong ngắn hạn và dài hạn.

Đến thời điểm này, đã có 4 giảng viên của Đại học Bách khoa Hà Nội đạt tiêu chuẩn Chuyên gia giảng dạy (“University Ambassador”) của NVIDIA trên tổng số 20 chuyên gia toàn Việt Nam. Trong thời gian tới, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ tiếp tục cử thêm 10 cán bộ giảng dạy tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu để mở rộng và nâng cao năng lực của đội ngũ chuyên gia giảng dạy.

Với các khóa học được mở ra, sinh viên của Đại học Bách khoa Hà Nội có cơ hội được trang bị kiến thức trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và ứng dụng, tiếp cận với các công nghệ tiên tiến của NVIDIA.

Bên cạnh người học là sinh viên, chương trình này cũng chú trọng mở rộng cho cán bộ, chuyên gia từ các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên nền tảng hệ thống của NVIDIA.

Quá trình đào tạo của chương trình sẽ giúp hình thành mạng lưới chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức và địa phương trong quá trình tiếp cận và ứng dụng AI, từ đó thúc đẩy lan tỏa mô hình đào tạo AI cho cộng đồng trên phạm vi toàn quốc.

Đại học Bách khoa Hà Nội đặt mục tiêu trong năm đầu tiên sẽ đào tạo ít nhất 2.000 người học vừa là sinh viên, vừa từ doanh nghiệp, cơ quan. Quy mô đào tạo sẽ được mở rộng lên 6.000 người học vào năm thứ hai và hướng tới mốc 8.000-10.000 người học vào năm thứ ba./.