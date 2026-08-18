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Thế giới

Hiện tượng El Nino mạnh lên nhanh chóng

ClockThứ Bảy, 05/09/2026 10:41
Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) cảnh báo hiện tượng El Nino nhanh chóng mạnh lên trong những tháng tới, với mức độ cao chưa từng có, gây ra thời tiết cực đoan và thiên tai trên toàn cầu như lũ lụt, hạn hán, nắng nóng cực độ. WMO kêu gọi các quốc gia theo dõi sát sao diễn biến của “siêu El Nino” và có biện pháp ứng phó phù hợp.

El Nino có thể mạnh kỷ lục, Malaysia ứng phó nguy cơ khô hạn, khói bụiWMO cảnh báo El Nino mạnh lên từ tháng 8: Tác động thời tiết thế nào?

 Indonesia đang triển khai các biện pháp ứng phó nguy cơ El Niño. (Ảnh: Nông dân Indonesia phơi lúa ngay bên bờ ruộng/TTXVN)

Tân Hoa xã dẫn báo cáo cập nhật của WMO về El Nino/La Nina cho biết, do được thúc đẩy bởi điều kiện đại dương ấm bất thường trên khắp vùng Thái Bình Dương nhiệt đới, hiện tượng El Nino có khả năng đạt đỉnh điểm vào cuối năm nay và có thể kéo dài đến tháng 2/2027.

Tại họp báo công bố báo cáo ngày 3/9, Tổng Thư ký WMO Celeste Saulo nhấn mạnh, theo diễn biến hiện tại, hiện tượng El Nino có thể mạnh hơn bất cứ những gì từng được theo dõi, vượt xa các biểu đồ mà WMO xây dựng trong 40 năm qua.

Trước đó, Cơ quan Quản lý khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ (NOAA) nhận định, khả năng cao El Nino năm 2026 sẽ mạnh nhất trong lịch sử và gây ra thời tiết cực đoan trên toàn cầu. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho rằng, hiện tượng El Nino mạnh lên nhanh chóng và thế giới đang nằm trong “vùng nguy hiểm của thời tiết cực đoan”.

WMO khuyến cáo các nước theo dõi sát sao diễn biến của El Nino để có biện pháp ứng phó phù hợp. Ông Saulo nêu rõ: “Chúng ta đã chứng kiến sự tàn phá do hạn hán và lũ lụt, tác động còn nghiêm trọng hơn khi El Nino mạnh lên. Hiện tượng siêu El Nino đòi hỏi sự chuẩn bị và ứng phó đặc biệt”.

Trong khi đó, theo Trung tâm dự báo bão quốc gia Mỹ (NHC), ba cơn bão nhiệt đới, có tên là Lowell, Karina và Marie và được cho là có cấp độ “cuồng phong”, đang hình thành cùng lúc trên Thái Bình Dương. Theo các nhà khoa học, ba cơn bão hình thành cùng lúc là điều hiếm gặp và do hiện tượng El Nino thúc đẩy.

https://nhandan.vn/hien-tuong-el-nino-manh-len-nhanh-chong-post986498.html

Theo nhandan.vn
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