Giá vé World Cup 2026 dao động từ 60-6.710 USD

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

FIFA sẽ khởi động quy trình bán vé nhiều giai đoạn cho World Cup 2026 trong tháng này, với giá vé lẻ thấp nhất là 60 USD cho các trận vòng bảng và cao nhất lên tới 6.710 USD cho trận chung kết.

Thông báo của FIFA ngày 3/9 cho biết giá vé có thể dao động tùy theo nhu cầu, và người mua có thể chọn vé cho từng trận đấu riêng lẻ, vé theo địa điểm thi đấu hoặc gói vé theo đội tuyển.

Người mua có thẻ Visa có thể đăng ký FIFA ID trên trang web chính thức của FIFA để tham gia rút thăm mua vé ở giai đoạn đầu tiên, diễn ra từ ngày 10–19/9.

Những người được chọn qua rút thăm ngẫu nhiên này có thể đăng ký mua vé bắt đầu từ ngày 1/10. Mỗi người chỉ được mua tối đa 4 vé cho mỗi trận đấu, và không quá 40 vé cho toàn bộ giải đấu.

Các đợt bán vé tiếp theo sẽ được triển khai trong những tháng tới. Giai đoạn hai sẽ mở đăng ký từ ngày 27–31/10, với thời gian bán vé diễn ra từ giữa tháng 11 đến đầu tháng 12.

Giai đoạn ba sẽ bắt đầu ngay sau lễ bốc thăm chia bảng vào ngày 5/12. Gần tới thời điểm diễn ra giải đấu, người hâm mộ có thể mua các vé còn lại.

Trong thông báo, FIFA cho biết sẽ cung cấp thêm các sản phẩm đặc biệt, như vé cổ động viên dành cho những người muốn ngồi cùng nhóm cổ vũ và vé cổ động viên có điều kiện, cho phép giữ chỗ trước nếu đội vào vòng loại trực tiếp.

Giải đấu năm tới sẽ có 48 đội bóng tham dự – số lượng lớn nhất trong lịch sử World Cup – với các trận đấu diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico từ ngày 11/6 đến ngày 19/7./.