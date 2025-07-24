  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 12/08/2025 15:46
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

Báo giá hút hầm cầu mới nhất và mẹo tiết kiệm chi phí cho hộ gia đình

HNN.VN - Trong bối cảnh đô thị phát triển nhanh như TP.HCM, nhu cầu hút hầm cầu đang ngày càng tăng cao. Không chỉ các hộ gia đình mà nhà hàng, khách sạn, khu công nghiệp cũng thường xuyên phải xử lý hầm cầu để đảm bảo vệ sinh và môi trường sống trong lành.

Tuy nhiên, nhiều khách hàng vẫn băn khoăn về giá dịch vụ và cách tối ưu chi phí. Trong bài viết này, Toàn Cầu Envim sẽ cung cấp bảng giá hút hầm cầu mới nhất, đồng thời chia sẻ các mẹo giúp tiết kiệm chi phí hiệu quả.

Tham khảo bảng báo giá dịch vụ hút hầm cầu

Giá hút hầm cầu phụ thuộc vào dung tích hầm, vị trí thi công và loại công trình. Dưới đây là bảng giá tham khảo mới nhất:

 

💡 Lưu ý:

●     Trên đây là giá tham khảo. Chi phí thực tế có thể thay đổi tùy hiện trạng và vị trí.

●     Toàn Cầu Envim khảo sát miễn phí và báo giá chi tiết trước khi thi công.

Nếu khách hàng tại khu vực trung tâm như hút hầm cầu quận 9 hoặc các quận nội thành khác, Toàn Cầu Envim cam kết có mặt nhanh và giữ nguyên mức giá minh bạch, không phát sinh.

Những yếu tố ảnh hưởng đến giá hút hầm cầu

Rất nhiều khách hàng thắc mắc: “Tại sao giá hút hầm cầu mỗi nơi lại khác nhau?”. Câu trả lời nằm ở 4 yếu tố quan trọng sau:

Dung tích hầm cầu

●     Hầm càng lớn, số khối hút càng nhiều → chi phí cao hơn.

●     Công trình lớn hay xưởng sản xuất cần báo giá riêng.

Độ khó thi công

●     Nhà trong hẻm sâu hoặc khu vực khó tiếp cận cần xe hút mini chuyên dụng.

●     Độ khó càng cao, thời gian và nhân lực càng nhiều → giá nhỉnh hơn.

Tình trạng hầm cầu

●     Hầm mới đầy: xử lý nhanh, giá thấp.

●     Hầm lâu năm, đóng cặn nhiều: cần thêm thời gian và thiết bị.

Vị trí và khu vực

●     Các quận trung tâm hoặc xa trụ sở có thể ảnh hưởng giá.

●     Toàn Cầu Envim có mạng lưới rộng khắp TP.HCM, từ hút hầm cầu quận 1 đến hút hầm cầu quận 10, quận 11, hay huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn,... nên luôn báo giá minh bạch và tối ưu.

💡 Mẹo hay: Gọi dịch vụ hút hầm cầu chuyên nghiệp ngay khi hầm cầu có dấu hiệu đầy giúp tiết kiệm chi phí và tránh sự cố phát sinh.

 

3 Mẹo tiết kiệm chi phí hút hầm cầu hiệu quả

Muốn giảm chi phí hút hầm cầu mà vẫn đảm bảo hiệu quả, bạn nên áp dụng các mẹo sau:

Không xả rác, dầu mỡ và băng vệ sinh xuống bồn cầu

Đây là nguyên nhân hàng đầu gây tắc nghẽn và khiến hầm cầu đầy nhanh. Thay vào đó, hãy để rác vào thùng và dùng lưới lọc rác ở bồn rửa.

Hút hầm cầu định kỳ 2–3 năm/lần

Nếu đợi đến khi hầm cầu đầy mới hút, bạn sẽ phải xử lý nhiều sự cố phát sinh, tốn kém hơn. Hút định kỳ vừa tiết kiệm, vừa bảo vệ công trình.

Chọn đơn vị uy tín, có hợp đồng và bảo hành

Đơn vị uy tín sẽ:

●     Báo giá minh bạch

●     Thi công chuyên nghiệp, không đục phá

●     Bảo hành 6–24 tháng, đảm bảo không phát sinh lần hút thứ hai trong thời gian ngắn

Đặc biệt, khách hàng tại khu vực hút hầm cầu quận 10 đánh giá cao Toàn Cầu Envim vì luôn báo giá rõ ràng, không phát sinh chi phí ẩn.

 

Vì sao nên chọn Toàn Cầu Envim?

Toàn Cầu Envim là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực hút hầm cầu và xử lý chất thải sinh hoạt tại TP.HCM, với hơn 10 năm kinh nghiệm và hàng nghìn khách hàng hài lòng.

Chúng tôi cam kết:

●     Hút sạch 100% – Không mùi – Không đục phá

●     Có mặt nhanh 15–30 phút kể cả trong hẻm nhỏ

●     Giá minh bạch – Không phát sinh

●     Bảo hành 6–24 tháng bằng văn bản

Với mạng lưới rộng khắp, Envim phục vụ nhanh tại tất cả các quận huyện TP.HCM, bao gồm cả các khu vực xa trung tâm.

Liên hệ ngay để được báo giá minh bạch

📞 Hotline: 0789.01.5555 – 0902.222.096

📍 Địa chỉ: Số 118/143 Khu phố 5, đường số 8, Phường Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

Chỉ cần một cuộc gọi, đội ngũ kỹ thuật Toàn Cầu Envim sẽ đến khảo sát miễn phí và xử lý hầm cầu triệt để trong vòng 30 phút.

 Từ khóa:
báo giáhút hầm cầumới nhấtmẹo tiết kiệmchi phíhộ gia đình
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiết kiệm chi phí và góp phần bảo vệ môi trường

Các hội viên phụ nữ Chi hội Phụ nữ An Thuận, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Kim Trà (sáp nhập từ các phường Hương Xuân, Hương Chữ và xã Hương Toàn) trước đây thường vứt bỏ hoặc đốt rác thải hữu cơ và phụ phẩm nông nghiệp. Nhờ những kiến thức về sản xuất chế phẩm vi sinh IMO, nay những nguồn rác đó được tận dụng ủ làm phân hữu cơ bón cho cây rất hiệu quả.

Tiết kiệm chi phí và góp phần bảo vệ môi trường
Thông tin doanh nghiệp:
Bảng giá máy cưa xích mới nhất tại Hải Minh

Máy cưa xích là công cụ hỗ trợ hiệu quả cho các công việc cắt tỉa, làm vườn, xử lý gỗ hay khai thác lâm nghiệp. Vậy chi phí đầu tư cho dòng máy này như nào? Giá cả có gì biến động không? Dưới đây sẽ là bảng giá máy cưa xích mới nhất tại Hải Minh và các thương hiệu được ưa chuộng. Cập nhật ngay để dễ dàng lựa chọn cho mình những sản phẩm phù hợp với nhu cầu và ngân sách nhé!

Bảng giá máy cưa xích mới nhất tại Hải Minh
Bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Mừng

Sáng 19/5, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phường Đúc (quận Thuận Hóa) phối hợp với các mạnh thường quân tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ bà Nguyễn Thị Mừng.

Bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Mừng

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top